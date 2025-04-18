肯德基「檸檬雲朵蛋撻」開賣！ 「爆漿檸檬餡＋棉花糖」全新滋味 一顆8元升級吃

全新滋味全新驚喜！ 肯德基蛋撻繼抹茶、可可、芋泥口味之後，最新推出的「檸檬雲朵蛋撻」嚐得到爆漿檸檬餡＋棉花糖，每一口都充滿著濃濃的療癒感。於4月18日至6月30日期間全台肯德基門市限量販售，單顆單點售價55元、原味蛋撻升級加8元就能獲得「檸檬雲朵蛋撻」。

圖／肯德基提供

肯德基與台灣在地小農「憋氣檸檬」合作，精心挑選南投認證農場的新鮮檸檬，結合成這款「檸檬雲朵蛋撻」，內餡融合了蛋奶香、清新檸檬果泥與鮮榨檸檬汁，配上澎潤療癒系的棉花糖與特製檸檬巧克力醬，清甜果香令人回味無窮。

圖／肯德基提供

肯德基這次帶來的「檸檬雲朵蛋撻」限定甜點，在4月18日至6月30日期間販售，單顆販售55元、「雙色蛋撻禮盒」271元、「檸檬雲朵蛋撻禮盒」295元，全台門市都買得到，數量有限，售完為止，不僅驚艷味蕾，更是超好合影美拍，絕對是視覺與味覺的雙重享受！

圖／肯德基提供

迎接母親節，推出限定包裝設計更是精緻可愛，4月18日至5月19日期間，選購「原味蛋撻禮盒」除了可獲得可愛插畫設計包裝，還能讓您在禮盒上寫下對媽媽的深深感恩，送給媽咪溫馨祝福與甜蜜心意。