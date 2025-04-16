爭鮮爆鮭魚之亂！ 網瘋搶超強「全鮭六滿福」Uber Eats買一送一 店員：訂單狂跳、手沒停過

連鎖迴轉壽司品牌「爭鮮」爆鮭魚之亂！ 有網友在threads社群上分享外送平台Uber Eats最新「全鮭六滿福」買一送一優惠，結果意外引發了一場鮭魚之亂，喜愛外送網友掀起了瘋狂搶購熱潮，讓爭鮮的員工們忙得不可開交，直呼「一早就訂單狂跳」！

愛吃鮭魚的人都忍不住湧向爭鮮了！有網友於15日在社群平台分享「Uber Eatsx爭鮮」超強優惠，爭鮮迴轉壽司的「全鮭六滿福」單份售價360元，包含有鮭魚2貫、起司烤鮭肚2貫、醬烤鮭肚2貫、醬烤鮭魚2貫、明太子烤鮭肚2貫、醬香洋蔥燻鮭2貫，再搭配鮮魚味噌湯or風味氣泡水。而現正祭出超值優惠「買一送一」活動，等於24貫鮭魚壽司，再附2份湯或飲品，網友直呼「便宜到瘋掉」，後續也引發民眾反應熱烈瘋搶。

圖／翻攝Uber Eats

這波搶購熱潮頓時讓爭鮮店員們吃足苦頭，引發鮭魚之亂，有的店家在不斷批量製作鮭魚壽司，導致外場人員無法兼顧現場餐點，引顧客不滿；也有店家鮭魚備量不足，只能供應一百份就關單；甚至有人哀號不要再推出全鮭買一送一的活動了，一整天手沒停下來過。

據了解，連鎖迴轉壽司爭鮮與外送平台Uber Eats推出限定「全鮭六滿福」買一送一餐點，屬於不定期優惠，目前仍在活動期間，但可能因各店家供貨量不同，而出現商品暫停供應無法下單的情形，建議想跟瘋一波的民眾可以再多點選不同店家查看優惠。