外行也能跟著衝！台中知名酒店加碼了 中餐廳「掛爐片皮鴨+3大菜系」吃到飽、超夯Buffet「松葉蟹腳、厚切鮭魚」任你吃

烤鴨、松葉蟹腳吃到飽！台中知名酒店加碼了，不僅有中餐廳「片皮鴨」能無限續，還有一自助餐廳推出「松葉蟹腳」任你吃，一次實現超值吃到飽自由！

圖／台中李方艾美酒店提供

台中李方艾美酒店「樂美中餐廳」即日起加開平日晚間「掛爐片皮鴨+三大菜系」無限續盤，單點要價2,580元起的「招牌片皮鴨」能於週一至五午、晚餐時段吃到飽，還有川菜、閩菜和粵菜3大菜系等多達50道佳餚輪番上陣，中菜控絕對能一站式吃過癮。

圖／台中李方艾美酒店提供

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此外，台中李方艾美酒店自助Buffet「新食譜全日餐廳」則同步升級菜色，即日起每週一至四晚間供應「燒烤松葉蟹腳」無限享用，還吃得到厚切煎鮭魚、新鮮海大蝦、現煎大干貝、清蒸午仔魚等鮮美海味，用味蕾犒賞平日辛勞的你。

圖／台中李方艾美酒店提供

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不僅如此，正好迎來李方艾美酒店首次實體旅展，4/18至4/21限時4天，酒店大廳旅展現場單筆消費滿5千元，加贈「手工瑪德蓮蛋糕2顆」。滿額再加碼，有機會以0元帶走豪華客房住宿券（價值18,500元）、餐券等多重好禮。

線上旅展部分，自助式餐券最低850元起，除樂美中餐廳餐券在開賣首日即完售外，另一熱銷必搶是「新食譜全日餐廳 平日自助晚餐券」，原價含服務費1,408元，旅展價只要1,030元。

值得一提的是，本春季線上旅展優惠至4/30，中餐廳、新食譜全日餐廳餐券使用期限皆至2025/10/31。詳情可見旅展頁面。

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