全台首間！「專人現烤串燒＋頂級火鍋吃到飽」插旗高雄 還營業到凌晨
喜歡吃到飽的大家看過來～在居酒屋貴桑桑的串燒跟頂級火鍋，一次能吃到飽的「串肚肚」，即將在4/20在高雄開幕啦！烤串、炸物、火鍋、甜點、手搖飲，想吃啥就有啥，更營業到凌晨，朋友聚餐開趴、慶生都沒問題，還不趕緊揪一團開吃～
上百樣餐點現點現烤現送，讓客人不用自己動手、可以跟親朋好友放鬆聊天吃飯聚會，就是「串肚肚」主打的服務，而除了炭香、肉汁滿滿的串烤之外，頂級火鍋更有「黃金膠原雞湯鍋」、「青花椒酸菜魚湯鍋」與「蒜頭爆炸蛤蜊鍋」等特別風味鍋可以選擇，最吸引人的是新鮮滿點的海鮮，有日本生食級干貝串、野生大草蝦、野生鮑魚串、炸牡蠣，最後還有鮭魚卵鰻魚飯或干貝鮭魚卵飯吃到飽，再用手工甜點與手搖飲收尾，保證吃得滿足又開心～
與好友小酌，「串肚肚」也準備了「點滴海尼根生啤酒架」，以及自動調酒機和單點的各式啤酒暢飲，營業時間也貼心地為大家服務到凌晨兩點，晚上想放鬆一下不怕找不到餐廳；而且，當日壽星到店、4人同行（提前一週預約），將再送上手工蛋糕為壽星祝福，不管是要慶生、平常吃宵夜都沒問題，快帶著好友家人一起來挑戰食量吧！
串肚肚
地址：高雄市博愛二路316號
營業時間：12：00～02：00
預約電話：07-5509707
※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
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