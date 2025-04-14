台灣麥當勞「鬆餅堡」殺回來了！首賣狂銷70萬顆 回歸開賣日曝光
麥當勞「鬆餅堡」殺回來了！麥當勞「厚鬆餅堡系列」於去年開賣後短短5日即售完，現在傳出消息即將再度回歸上市，開賣日也同步曝光了。
台灣麥當勞「厚鬆餅堡系列」曾造成搶購風潮，每家門市都有長長的排隊人龍，當時更是洗版各大社群。現在，厚鬆餅堡即將再度開賣，根據《TVBS新聞網》報導指出，麥當勞「厚鬆餅堡系列」預計4/23起回歸，相關資訊待內部流程完成後，正式對外公布，敬請期待。
至於本次回歸販售是否也有數量限制，尚需靜待官方消息。上次沒搶到鬆餅堡的朋友，這次可要把握機會囉。
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