內湖人開箱「499吃到飽」！隨意鳥地方「早午餐Buffet」掀打卡潮 「義大利麵、窯烤披薩」任你吃 加碼再推「第2位半價」

「隨意鳥地方」也有吃到飽！隨意鳥地方餐飲集團旗下「DA ANTONIO by 隨意鳥地方」一門市獨家推出「早午餐Buffet」，活動開跑後即吸引許多饕客爭相嘗鮮，現在再祭出第2彈優惠「第二位半價」，邀請大家揪友開吃。

圖／Da Antonio by 隨意鳥地方 內湖花市店粉專

知名餐廳「隨意鳥地方」旗下優質平價餐飲品牌「DA ANTONIO by 隨意鳥地方」內湖花市店自3月起推出「早午餐Buffet」，當時以開幕體驗價499元（服務費另計）吸引大批人潮朝聖開箱。現在好評再推「第二位半價」，即日起至4/30，不分平假日到店用餐即享優惠，原價每人699元（服務費另計），活動期間兩人同行經折扣後含服務費，平均每人580元有找。

圖／Da Antonio by 隨意鳥地方 內湖花市店粉專

圖／Da Antonio by 隨意鳥地方 內湖花市店粉專

此外，還有內行人推薦先買餐券，即可以499元超值價享用早午餐吃到飽，可至KKday、Ocard等平台搜尋，現省270元。值得一提的是，使用餐券與訂位相關注意事項依各平台為準。

「DA ANTONIO by 隨意鳥地方」內湖花市店「早午餐Buffet」能吃到手工義大利麵、窯烤披薩、各式沙拉和開胃菜，還有自製冰淇淋等多樣餐點能無限享用，探店過的網友分享「所有餐點都好好吃」、「以這個價格來說很超值」，特別是「松露濃湯」跟「松露蘑菇披薩」更是深受饕客好評推薦。

圖／Da Antonio by 隨意鳥地方 內湖花市店粉專

Da Antonio by 隨意鳥地方 內湖花市店

地址：台北市內湖區新湖三路28號A館2F

自助吧供應時間：週一至五11:00-15:00、週六日11:00-16:00

訂位專線：02-8791-8809