林口亞昕福朋喜來登「昕福粽意」端午禮盒早鳥預購85折，古早味、海陸八寶口味統統有

為了迎接端午佳節，「林口亞昕福朋喜來登酒店」推出「昕福粽意」禮盒，傳承節慶文化、融入創意風味，由2樓聚味軒中餐廳主廚李聖涵帶領團隊匠心打造。今年精選三款鹹粽組成「聚味集錦」，一次品嚐經典與創新，讓節日滋味更添層次。即日起開放預購，每組6入售價1,180元，5月11日前預訂再享85折早鳥優惠，愛吃粽子一定要先訂起來！

2025-04-13 12:01