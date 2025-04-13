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林口亞昕福朋喜來登「昕福粽意」端午禮盒早鳥預購85折，古早味、海陸八寶口味統統有

聯合新聞網／ 旅遊美食特約作者 萊點特別
圖／林口亞昕福朋喜來登酒店提供
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為了迎接端午佳節，「林口亞昕福朋喜來登酒店」推出「昕福粽意」禮盒，傳承節慶文化、融入創意風味，由2樓聚味軒中餐廳主廚李聖涵帶領團隊匠心打造。今年精選三款鹹粽組成「聚味集錦」，一次品嚐經典與創新，讓節日滋味更添層次。即日起開放預購，每組6入售價1,180元，5月11日前預訂再享85折早鳥優惠，愛吃粽子一定要先訂起來！

圖／林口亞昕福朋喜來登酒店提供
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「聚味海陸八寶粽」主打北部傳統口味，嚴選干貝、金勾蝦與滷肉、鹹蛋黃交織海陸鮮香；「古早味艾草粿粽」則揉合艾草與在來米製成Q彈粿皮，內餡包入菜脯、香菇與素肉，呈現懷舊客家風味；「杏菇雞肉珍珠粽」主打養生清爽路線，將珍珠米包裹雞腿肉、杏鮑菇與瑤柱，口感溫潤細膩、香氣四溢。三款鹹粽各具特色，滿足不同味蕾偏好。

圖／林口亞昕福朋喜來登酒店提供
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圖／林口亞昕福朋喜來登酒店提供
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禮盒設計以石墨綠為主調，結合粽葉與金色葉脈紋路，典雅大方，不論送禮自用皆宜。訂購詳情可洽聚味軒中餐廳（02）7727-6993，數量有限，錯過可惜！

圖／林口亞昕福朋喜來登酒店提供
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