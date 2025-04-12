「丸亀製麵」Lalaport南港店 4／15盛大開幕優惠！ 限定菜單「酸菜白肉烏龍麵」同步登場
隨著台北人氣購物中心Lalaport南港店開幕後，各家美食業者傾力進駐，終於等到「丸亀製麵」傳出最新好消息，丸亀製麵 Lalaport南港店預計於4月15日盛大揭幕，除了帶來精彩消費滿額優惠，亦有單店限定菜品特色烏龍麵同步登場，日料控的朋友不容錯過！
全球知名日式烏龍麵品牌丸亀製麵，祭出Lalaport南港開幕首二日活動，限定4月15日、4月16日兩日，只要出示丸亀製麵官方LINE好友加入畫面，並消費滿300元，即可獲贈釜揚烏龍麵(中)兌換券5張，價值高達370元，於4/15推出60份、4/16推出40份優惠。優惠不累計，每人限贈送一份，兌換效期至5/31止。
於此同時，丸亀Lalaport南港店特別推出單店限定菜單，必嚐料理「酸菜白肉烏龍麵」，口味獨特、爽口開胃，請把握嚐鮮最佳機會！
【丸亀製麵 Lalaport南港店】
地址：115台北市南港區經貿二路131號5樓
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