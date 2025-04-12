連鎖飲料店出包！ 民眾喝草莓冰沙險吞「黑色塑膠碎片」 業者認賠、衛生局開罰

喝飲料卻喝到異物！ 有民眾11日中午到麻古茶坊鳳山經武店消費，購買經典飲品「草莓果粒波波」，沒想到喝到一半有異物，竟險吞進「黑色塑膠碎片」，民眾立即向業者反映。而高市衛生局獲報後也介入調查後發現，業者承認是員工不慎將攪拌棒丟入榨汁機裡被絞碎，衛生局則依法對業者裁處新台幣6萬元以上2億元以下罰鍰。

一名網友在FB爆料公社中PO出照片並發文指出，「果汁機零件？攪拌棒被打碎？結果裝沒事還賣給客人？打電話給店家只說賠6杯新的，要不要我再自己買6杯，你把這些塑膠吃一吃？」。

發文者表示在連鎖茶飲店麻古茶坊訂購飲料，卻喝到「加料」黑色小碎片，向店家反應此狀況後，僅獲得業者表示「願意賠償6杯新的飲料」，民眾拒絕後並無奈表示「不需要什麼賠償，也不敢再喝了！」

圖／翻攝爆料公社臉書

對此，高雄市衛生局接獲消費者反應後前往查看，業者坦承確實是員工操作疏失，不小心將攪拌棒放在機器內，碎片被攪碎刀打進冰沙裡面。衛生局表示，業者已涉違反《食品安全衛生管理法》規定，販售含有害人體健康之物質或異物，恐將面臨6萬元以上2億元以下罰鍰。