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吃爆美國牛！ 南港五星飯店Buffet推「美牛吃到飽」 加碼「大巨蛋職棒門票、鄰里身分證」同行第2位優惠

聯合新聞網／ 旅遊美食頻道 綜合報導
圖／台北六福萬怡酒店提供
圖／台北六福萬怡酒店提供

吃爆美國牛！ 台北萬怡酒店「敘日全日餐廳」自4月17日至7月2日與美國肉類出口協會攜手合作，為食客們帶來了一場盛大的「肉食慶典：美牛嘉年華」！這次主題餐檯不僅精選多款美國牛肉部位，更有北海道生食級干貝、蒸烤牡蠣無限供應，假日更可享受生蠔料理與鮮甜松葉蟹腳的吃到飽饗宴。此外，只要出示職棒台北大巨蛋門票，即可享平日兩人同行第2位優惠價666元！

圖／台北六福萬怡酒店提供
圖／台北六福萬怡酒店提供

這次的敘日Buffet推出全新主題菜色「美牛嘉年華」，共計八道別具特色的美國牛肉菜色，其中包括Buffet經典的美式爐烤牛，從Prime極佳牛肩背到美名鼎鼎的菲瑞牛肉，每道菜品都展現了各種不同部位的美味。無論是喜歡口感扎實的牛肩背，還是追求油脂細膩的牛絞肉，這次的菜單絕對能滿足你對美國牛肉的所有期待。

圖／台北六福萬怡酒店提供
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除了主打的美國牛肉菜色外，「美牛嘉年華」主題還有酸湯泡椒牛肉與炙燒和牛握壽司，讓人垂涎的黑松露奶油燉牛肉、波隆納和牛肉醬義大利麵，以及令人驚豔的烈日生燙牛肉湯，讓你一次滿足所有對美味牛肉的渴望。每一口肉質細膩，每一種口感都值得探索！

敘日餐廳亦於即日起至5月2日前加碼「有鄰真好」餐飲優惠，出示身分證或名片上地址為基隆市、南港區、汐止區、內湖區、信義區、松山區的饕客均享折扣，週週分區快閃升級為「雙人同行第2位半價」，優惠須酌收原價服務費。

此外，瞄準2025中華職棒賽季開打商機，於即日起推出中華職棒開打！暢吃敘日Buffet門票用餐優惠，凡出示職棒台北大巨蛋職棒門票，即享平日雙人同行「第2位優惠價666元」，若假日用餐則享「第2位優惠價888元」。

圖／台北六福萬怡酒店提供
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Buffet 吃到飽 美國

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