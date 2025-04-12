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老饕哭哭！ 台北東區17年名店「鳥家」宣布熄燈 顧客不捨深夜食堂回憶落幕
東區名店消失又一家！ 台北知名深夜食堂「鳥家串燒居酒屋」宣布熄燈，營業17年歷史將畫下句點，最後營業日定於4月20日。消息一出，許多忠實顧客紛紛哀號表示「我的青春、我的回憶都消失了」！
位於台北東區的老字號「鳥家串燒居酒屋」自2008年開業至今，已在東區經營長達17年，深受顧客喜愛。店家近日於臉書社群平台發文表示「感謝顧客的支持及所有工作夥伴的辛勞，在租約到期與營運規劃考量，萬般不捨將於4月20日起結束營業，最後營業日為4月19日」。
在Google上更擁有4顆星好評的「鳥家串燒居酒屋」宣告結束營業後，迅速掀起了一陣哀嚎，許多老顧客表達不捨之情「我的回憶啊！」、「沒有鳥家，我該去哪裡吃了」、「鳥家陪伴我度過無數加班夜晚」、「失去的不僅是一個餐廳，更是一段珍貴的時光」。
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