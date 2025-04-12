「享。THAI」5月進駐南港LaLaport！原知名「春申泰殿」新轉型將推更厲害南洋料理

東區知名餐廳「春申食府」宣布品牌轉型再升級，推出兩大新餐飲企劃！其中主打南洋風味料理的新餐廳「享。THAI」將於5月進駐南港LaLaport，接棒原有的泰式餐酒館「春申泰殿」，為消費者帶來全新味蕾體驗；原址則預計最快第三季轉型為質感早午餐品牌，打造多元化跨時段的用餐新選擇。

圖／取自享。THAI臉書粉專

春申集團自2022年推出結合法式風格與泰式風味的「春申泰殿」後廣受歡迎，成為東區餐飲亮點之一。目前預計將於4月27日畫下句點，並以全新品牌「享。THAI」於5月進駐LaLaport南港六樓，室內空間達131坪，提供約120至130個座位，延續品牌特色並注入更多南洋料理靈感與風味美食。

「享。THAI」未來將推出多款東南亞風味菜色，包含泰式酸菜魚、打拋催淚蛋與招牌海鮮桶等，並保留人氣綠咖哩、火山排骨等經典菜色。考量親子客群與家庭聚餐需求，餐廳將調整營運方向，減少調酒供應，平均客單價約800元。品牌轉型後，結合創新菜色與嶄新空間，勢必掀起新一波話題熱潮。推薦各位饕客蓄勢待發準備大嚐鮮一番了！