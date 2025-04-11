全新「貓將壽司」最低40元開吃！搶先訂位1次看，首推薦「A5和牛紐約客握壽司」

饗賓餐旅集團再添「生力軍」！繼INPARADISE饗饗、旭集、饗A Joy等人氣吃到飽餐廳後，這次轉向單點日料市場，推出全新品牌「貓將壽司」，主打壽司、刺身、炸物、燒烤與甜點等多元日式料理。品牌第12號店「貓將壽司」將於4月19日正式進駐信義遠百A13的14樓，打造都會中充滿巧思與職人精神的日式食藝空間，最低40元開吃，喜歡壽司的消費者一定要嚐鮮！

圖／貓將壽司官網

「貓將壽司」首推薦A5和牛壽司

貓將壽司以平易近人的價格與精緻手藝吸引饕客目光，像是「鮪魚沙拉軍艦」僅40元、「鮭魚握壽司」60元、「和風蟹丸茶碗蒸」80元，還有「豐盛刺身拼盤」298元。不僅如此，私心推薦「A5和牛紐約客握壽司」，一盤198元也成為話題亮點，甜點則有「黃金焦糖布丁」、「柚香抹茶繽紛聖代」等選項，從前菜到收尾一道不馬虎。

圖／貓將壽司官網

圖／貓將壽司官網

推薦全新壽司品牌，卡位快搶先訂位

餐廳強調從食材挑選、料理細節到擺盤美學皆一絲不苟，將板前壽司的精緻體驗帶進日常消費中。4月12日10點起開放電話與線上訂位，有興趣的消費者一定要透過官網或撥打訂位專線卡位，搶先體驗這場職人手藝與味蕾的雙重饗宴。