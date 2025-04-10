限時3天快衝！ 「平價連鎖粥舖」首度進軍高雄　開幕優惠「靈魂雞湯粥」買一送一

南部粥友快衝！ 知名平價連鎖粥店「粥大福」首度進軍高雄，以濃郁醇厚的「靈魂雞湯粥」聞名，並推出多樣口味選擇，最新好消息粥大福於4/11在高雄三民區開幕，首三天限時優惠祭出「靈魂雞湯粥買一送一」，讓你一次享受兩碗美味！

圖／粥大福提供

粥大福在台灣北部迅速擴張、全台50多家分店，此次為首度進軍高雄。經典粥品包括「花菇燉雞粥」和引領潮流的「極品海鮮粥」，還有新鮮熬煮的鮮蔬雞湯搭配台灣契作的益全香米，打造出口感飽滿層次豐富的「靈魂雞湯粥」。加上無限供應的自助吧，油條、辣椒醬、菜脯搭配粥品，打造出驚喜風味！

圖／粥大福提供

圖／粥大福提供

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歡慶高雄三民店於4/11正式開幕，特別於4/11至4/13限時三日，每日中午12:00與下午17:00起，推出「靈魂雞湯粥買一送一」優惠，各時段限量100組買一送一，數量有限送完為止，另外，凡購買任一粥品，即可獲得粥品兌換券一張(價值90元)，高雄粥友們快揪一起嚐這碗暖心美味。

粥大福 高雄三民店。圖／粥大福提供

【粥大福 高雄三民店】

地址：高雄市三民區覺民路510號1樓

電話：07-3964528

營業時間：11:00-23:00