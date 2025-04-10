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比五折還強！三商炸雞「兩桶炸雞333元」又來了　拿坡里「披薩+炸雞」神組合現省260

聯合新聞網／ 旅遊美食頻道 綜合報導
圖／業者提供
圖／業者提供

炸雞桶買一送一！繼青花椒炸雞桶優惠後，三商炸雞再推「黃金山賊炸雞桶」並祭出買一送一優惠，即日起至4/30，炸雞買1桶送1桶，胸排、腿排一次吃個夠。

「三商炸雞」新品開賣再推炸雞桶買一送一。圖／三商炸雞提供
「三商炸雞」新品開賣再推炸雞桶買一送一。圖／三商炸雞提供

「三商炸雞」最新推出「黃金山賊炸雞桶」，同步加碼祭出買1送1活動，即日起至4/30，凡購買新品「黃金山賊炸雞桶」即贈「咔拉腿排桶」，兩桶特價只要333元（原價675元），下殺49折。新上市「黃金山賊炸雞桶」內含胸排5塊，加上5塊咔拉腿排桶，滿滿10塊可口炸雞，抱著桶吃爽度爆表。

圖／拿坡里披薩．炸雞提供
圖／拿坡里披薩．炸雞提供

此外，拿坡里披薩炸雞也有優惠，4/15前，買小披薩就送4塊炸雞，特價290元（原價550元），內用外帶皆適用，現省260元拿下披薩與炸雞的神組合。

三商炸雞 炸雞桶買1送1

活動日期：即日起～2025/4/30

優惠內容：買「黃金山賊炸雞桶」即贈「咔拉腿排桶」，兩桶特價333元

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三商炸雞 披薩 拿坡里 買一送一

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