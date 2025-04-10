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「德州小騎士炸雞」回台南！醫院裡也有小騎士　最新「台南第2家門市」店址搶先曝光

聯合新聞網／ 旅遊美食頻道 綜合報導
圖／IG@tainan.food_jane授權、德州小騎士炸雞粉專
圖／IG@tainan.food_jane授權、德州小騎士炸雞粉專

台南人吃爆！五六年級生記憶裡的「懷舊炸雞」回歸台南，接連開設兩門市，最令人深刻的「多汁炸雞」與「靈魂秘製醬汁」喚起你的青春回憶！

圖／IG@tainan.food_jane授權
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圖／德州小騎士炸雞粉專
圖／德州小騎士炸雞粉專

不讓丹丹漢堡專美於前！南部限定「德州小騎士炸雞」自重回市場後即吸引眾人關注，於今年3月首度進駐醫院，回到台南開設安南醫院門市。緊接著，台南第2家門店即將開幕，插旗台南三井OUTLET 3F美食廣場，商場粉專也開始預熱，有網友表示「好期待」、「太好了」。

台南三井店預計本月開幕，而確切開幕日與開幕優惠活動尚未公布，詳情可見德州小騎士炸雞粉專。台南人免跑高雄，就近找門市就能吃到熟悉的香嫩炸雞囉。

圖／德州小騎士炸雞粉專
圖／德州小騎士炸雞粉專

德州小騎士炸雞 台南第2家門市

地點：台南三井 OUTLET 3F美食廣場（台南市歸仁區歸仁大道101號）

德州小騎士炸雞 安南醫院門市

地址：台南市安南區長和路二段66號B1F

營業時間：週一至五10:30-16:30

備註：此門市採輕量、快速、便利模式，無供應漢堡套餐，以炸雞為主、小點心為輔

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三井 丹丹漢堡 台南美食 懷舊 炸雞

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