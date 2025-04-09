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全台首間「極千葉火鍋」來了！不只和牛及海鮮 火鍋界最強「100up種美食」自助吧吃到飽 開幕加碼贈「生食級干貝」

聯合新聞網／ 旅遊美食頻道 綜合報導
圖／千葉餐飲集團提供
圖／千葉餐飲集團提供

全台第一間「極千葉火鍋」來了！千葉餐飲集團在火鍋吃到飽界占有一席之地，全新鍋物品牌「極千葉火鍋」更是在饕客期待聲下即將亮相，預計於4/15盛大開幕，打造最狂「逾100種美食」與高級火鍋的極致饗宴！

全台第一間「極千葉火鍋」將於4/15盛大開幕。圖／千葉餐飲集團提供
全台第一間「極千葉火鍋」將於4/15盛大開幕。圖／千葉餐飲集團提供

圖／千葉餐飲集團提供
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吃到飽火鍋不只是火鍋！千葉餐飲集團斥資近億打造的最新「極千葉火鍋」將於4/15熱鬧開幕，插旗桃園區正光路，占地超過700坪的日式和風大空間，秉持「極上・匠心」精神，各式職人手作料理、頂級食材統統吃得到，像是現烤豬肋排、德國豬腳、宜蘭烤鴨，肉品則嚴選日本A5和牛、日本A5霜降、美國Prime等級牛肉，以及港口每日直送的特選海鮮，如頂級海大蝦、天使紅蝦、現凍小卷等，再到新鮮蔬食、水果都能一站式爽吃。

圖／千葉餐飲集團提供
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圖／千葉餐飲集團提供
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圖／千葉餐飲集團提供
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圖／千葉餐飲集團提供
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圖／千葉餐飲集團提供
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甜點部分更是請到專業甜點師，現炸甜甜圈、迷你馬卡龍、可麗露等多種類甜點統統有，哈根達斯、酷聖石等高級冰品也都任你吃，專業等級冰滴咖啡、獨家迷你酒吧也都齊聚在「極千葉火鍋」。新北有全台最大我家牛排，桃園更有全台首家極千葉，北部人也太幸福了吧！

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

圖／千葉餐飲集團提供
圖／千葉餐飲集團提供

圖／千葉餐飲集團提供
圖／千葉餐飲集團提供

哈根達斯、酷聖石無限吃。圖／千葉餐飲集團提供
哈根達斯、酷聖石無限吃。圖／千葉餐飲集團提供

不僅如此，為慶極千葉開幕，4/9至4/14，開鍋暖身「9折優惠」；4/15至4/30，成人開鍋並打卡即贈「生食級干貝4顆」，開箱新店免費再嗑大干貝超過癮。

圖／千葉餐飲集團提供
圖／千葉餐飲集團提供

極千葉獨家打造「迷你酒吧」。圖／千葉餐飲集團提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
極千葉獨家打造「迷你酒吧」。圖／千葉餐飲集團提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

全台首家 極千葉火鍋

開幕日：2025/4/15

地址：桃園市桃園區正光路128號

營業時間：10:00-23:00

訂位專線：03 333 6633

消費方式：

799元極上饗宴（天使紅蝦、白蝦、CHOICE雪花牛）

999元極鮮饗宴（M9和牛、櫻桃鴨胸、黑虎草蝦、小龍蝦）

1299元極致饗宴（M9霜降牛、牛如、鮑魚、北海道干貝、泰國蝦）

1599元極奢饗宴（日本A5和牛、日本A5究極、生蠔、松葉蟹腳、大海草蝦）

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