福勝亭「定食169元起」！來的正是時候 福勝亭「生日慶」限時11天 超值優惠定食任你選

股災引發睡公園熱議，日式豬排專賣「福勝亭」慰勞你！為迎接生日慶，福勝亭即將推出「指定定食169元起」優惠，有肉有飯有小菜，味噌湯、高麗菜絲還能無限續，省荷包也能好好吃一頓。

圖／福勝亭粉專

日式豬排專賣「福勝亭」將迎來生日慶，最新貼出公告，4/11至4/21，一連11天祭出「指定優惠定食」169元起，吃飽喝足還能省錢的機會超難得。福勝亭每套定食皆附白飯、味噌湯、醬菜和醋飲，內用高麗菜絲及飯、湯都可續，以價位和飽足感來說十分親民。

圖／福勝亭粉專

而指定優惠品項尚未公布，據以往活動安排，招牌「開運豬排定食」和超人氣「鮮嫩炸雞柳定食」是優惠主力，有網友推測大概率會有這2款定食。

福勝亭 生日慶

活動期間：2025/4/11～2025/4/21

優惠內容：指定優惠定食169元起

備註：更多活動資訊可關注粉專