涮乃葉「不限時吃到飽」！狂吃5小時 吃爆「嚴選時蔬、特製咖哩、霜淇淋」自助吧 這2間「新鮮壽司+現烤鬆餅」加碼任你吃
全力爽吃5小時！日式涮涮鍋吃到飽「涮乃葉」祭出午餐時段「不限時」活動，用餐時間最多長達5小時且不加價，越早入場越划算。不論是大胃王還是喜歡慢慢品嘗的朋友都能衝一波！
不限時要吃爆！連鎖涮涮鍋吃到飽名店「涮乃葉」最新推出全門市「不限時吃到飽」，5/9前的平日午餐時段11:00起適用，能一路吃到16:00，長達5小時的用餐時間誠意十足，不怕你吃。值得注意的是，不限時活動須於14:30前入場，而有提供壽司吃到飽的「信義遠百店、高雄義享店」則須在14:00前入座，即可用餐至16:00。
此外，涮乃葉升級版「涮之華」也共襄盛舉，平日午餐時段11:00至14:20入場可享用餐不限時，14:20後則恢復限時100分鐘。5/1勞動節當日活動暫停乙次，商業午餐＆幸福小資餐不適用於該活動，更多詳情以業者公告為準。
涮乃葉 不限時吃到飽
活動日期：即日起～2025/5/9
活動內容：
涮乃葉：平日午餐11:00-14:30入場，享不限時用餐至16:00，14:30後恢復限時90分鐘
壽司涮乃葉（信義遠百店、高雄義享店）：平日午餐14:00前入場享不限時用餐，14:00後恢復限時120分鐘
涮之華：平日午餐14:20前入場享不限時用餐，14:20後恢復限時100分鐘
備註：勞動節5/1活動暫停乙次；商業午餐＆幸福小資餐不適用於本活動
粉專：https://www.facebook.com/syabuyo
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