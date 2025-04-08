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超人氣日本美登利「壽司放題吃到飽」來了！ 70項壽司現做、自助吧無限供應 4／10起台中LaLaport店吃得到

聯合新聞網／ 旅遊美食頻道 綜合報導
圖／翻攝日本美登利壽司（台灣）官網、臉書
圖／翻攝日本美登利壽司（台灣）官網、臉書

風靡日本的大人氣「美登利壽司放題竟然要來台灣了！ 正宗日式美味的美登利壽司在台灣有兩間「台北大安、台中LaLaport」分店，最新好消息是，來自美登利壽司日本總店的「壽司放題吃到飽」服務，即將於4/10起，正式進駐美登利LaLaport台中店，承襲日本總店的美味傳統，台中壽司控們快搶先預約吃一波！

圖／翻攝日本美登利壽司（台灣）官網、臉書
圖／翻攝日本美登利壽司（台灣）官網、臉書

台中美食愛好者能夠搶先品嚐到如同置身日本東京的絕美壽司饗宴，美登利壽司台中LaLaport店，即將更新為「壽司放題吃到飽」，以90分鐘的用餐時段，得以品嘗超過70款新鮮現點現做的壽司選擇，實現味蕾上的極致享受。

圖／翻攝日本美登利壽司（台灣）官網、臉書
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獨特之處在於美登利壽司的桌邊服務，每一口壽司都是現場製作，將最細緻的職人之心呈現給每位客人。除了多樣豐富的壽司選擇外，自助吧更提供多款經典日式美食，如炸物、燒烤、冷盤、沙拉、甜點和冰品等，供應無限，絕對能滿足您的味蕾需求。

圖／翻攝日本美登利壽司（台灣）官網、臉書
圖／翻攝日本美登利壽司（台灣）官網、臉書

美登利壽司吃到飽價格相當親民，平日午間時段11:00-14:00僅需980元，平日晚間時段16:00-20:30以及假日午間時段10:30-14:00和假日晚間時段16:00-20:30則各為1180元。此外，兒童低於身高89公分免費、身高90-120公分酌收清潔費150元、身高121-135公分用餐半價、身高136公分以上用餐全額，以上價格皆需另加10%服務費

需注意的是，每人用餐時間限時90分鐘，最後入店時間午餐13:00、晚餐19:30，壽司放題吃到飽服務，勢必再掀一波台中LaLaport北館的人氣美食朝聖風潮！

圖／翻攝日本美登利壽司（台灣）官網、臉書
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日本美登利壽司（台灣）《台中LaLaport店》

店址：台中市東區進德路600號(MITSUI SHOPPING PARK LALAPORT台中 北館5F)

電話：04-2211-6818

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LaLaport 吃到飽 壽司 美登利

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