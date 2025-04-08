川普關稅風暴引「省錢」熱議！4大超商美食優惠惜福「搶購時間」1次看
美國總統川普關稅海嘯來襲，引發全球股災，4月7日台股開盤即重挫，台股7日重跌2,065.87點，跌幅9.7%，收19,232.35點，是過去2022年12月30日以來的新低，台灣股民一篇「綠油油」哀號，也開始掀起網友一波「如何小資飲食」或是搶便宜食物的討論。udn小編特地針對網友的討論，整理各大超商祭出的「惜食折扣」優惠，幫助大家一片哀嚎之後，還能享受特價超商美食，一起來看看吧。
7-ELEVEN｜I珍食
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全家｜友善食光
全家於10:00至17:00、17:00至24:00兩時段提供折扣即期品，無論是上班前還是宵夜場都能輕鬆入手划算好物。
萊爾富｜惜福食堂
每日18:00至24:00開張！強調惜食理念，提供多款便當、飯糰與甜點優惠販售，讓夜歸人也能吃得暖心。
全聯
每日16:00至23:00推即期品折扣，冷藏便當、壽司與沙拉等通通下殺，省錢又環保。
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