川普關稅風暴引「省錢」熱議！4大超商美食優惠惜福「搶購時間」1次看

美國總統川普關稅海嘯來襲，引發全球股災，4月7日台股開盤即重挫，台股7日重跌2,065.87點，跌幅9.7%，收19,232.35點，是過去2022年12月30日以來的新低，台灣股民一篇「綠油油」哀號，也開始掀起網友一波「如何小資飲食」或是搶便宜食物的討論。udn小編特地針對網友的討論，整理各大超商祭出的「惜食折扣」優惠，幫助大家一片哀嚎之後，還能享受特價超商美食，一起來看看吧。

圖／本報資料照

7-ELEVEN｜I珍食

每天10:00至17:00、20:00至凌晨3:00限時開賣！其中19:00-19:59時段享8折優惠，而20:00-03:00更下殺65折，讓人用銅板價吃飽也吃巧。

示意圖／7-ELEVEN提供

全家｜友善食光

全家於10:00至17:00、17:00至24:00兩時段提供折扣即期品，無論是上班前還是宵夜場都能輕鬆入手划算好物。

示意圖／全家便利商店提供

每日18:00至24:00開張！強調惜食理念，提供多款便當、飯糰與甜點優惠販售，讓夜歸人也能吃得暖心。

全聯

每日16:00至23:00推即期品折扣，冷藏便當、壽司與沙拉等通通下殺，省錢又環保。