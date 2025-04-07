南部人才吃得到的「丹丹漢堡」兩款新品1次看！首推「蘑菇雞肉可樂餅」加購價只要42元

南部人普遍都愛的「丹丹漢堡」為了迎接2025春季，推出兩款全新人氣美食——「蘑菇雞肉可樂餅」與「台灣烏龍濃香無糖茶」，即日起限量開賣，讓味蕾享受嶄新升級的豐富口感。此次新品結合炸物與茶飲雙重魅力，不少饕客慕名而來。

圖／丹丹漢堡提供

主打新品「蘑菇雞肉可樂餅」外酥內嫩，一份兩顆，內餡融合吉司奶油白醬、鮮嫩雞腿肉、蘑菇與馬鈴薯，綿密滑順、層次分明。可單點購買，也能以42元加購價搭配任一99元以上餐點。另有兩款超值套餐選擇，分別搭配雞腿堡或赤肉麵線焿與台灣烏龍，優惠最高現省23元。

同步登場的「台灣烏龍濃香無糖茶」，選用南投名間的台茶12號，茶香濃郁、零熱量，無添加香料，長期供應中。任一早安餐、定食餐或豪爽餐，皆可加3元升級為大杯台灣烏龍，為餐點增添回甘清爽感，讓油膩解膩，又能爽口回甘，一定要試試！