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南港人等到了！美國「超夯蝴蝶餅」快閃回歸　爽吃「經典蝴蝶餅+安緹棒」現省183　最新「起司系列」這日開賣

聯合新聞網／ 旅遊美食頻道 綜合報導
圖／Global Mall 環球南港車站粉專及Auntie Anne's Taiwan粉專
圖／Global Mall 環球南港車站粉專Auntie Anne's Taiwan粉專

南港人等到了！道地美國「蝴蝶餅專賣店」快閃重返南港車站，加碼再推「限定組合」現省183元，吃得到招牌鹹甜口味蝴蝶餅、小朋友最愛安緹棒及品牌托特袋，有吃有拿超划算！

圖／Auntie Anne's Taiwan粉專
圖／Auntie Anne's Taiwan粉專

知名蝴蝶餅專賣店「Auntie Anne’s」即日起快閃南港環球B1，帶來超值「499元快閃限定組合（原價682元）」，內含杏仁脆粒蝴蝶餅1份、酸奶洋蔥蝴蝶餅1份、海鹽蝴蝶餅1份、肉桂安緹棒1份、乳酪安緹棒1份、安緹安托特袋1個，經典滋味一次全收，不怕有選擇困難。

圖／Global Mall 環球南港車站粉專
圖／Global Mall 環球南港車站粉專

圖／Global Mall 環球南港車站粉專
圖／Global Mall 環球南港車站粉專

圖／Auntie Anne's Taiwan粉專
圖／Auntie Anne's Taiwan粉專

此外，蝴蝶餅專賣店「Auntie Anne’s」將於4/7新推「起司系列」，有「帕馬森乳酪蝴蝶餅」、「起司迷你熱狗」和「起司安緹球」等3款新品，不論是帶有濃濃乳酪香的涮嘴蝴蝶餅，還是迷你尺寸能一口吃的香濃美味，樣樣都不容錯過，還能搭配烏龍檸檬茶、西西里氣泡咖啡等清爽飲品，簡單享受美好時光。

圖／Auntie Anne's Taiwan粉專
圖／Auntie Anne's Taiwan粉專

圖／Auntie Anne's Taiwan粉專
圖／Auntie Anne's Taiwan粉專

圖／Auntie Anne's Taiwan粉專
圖／Auntie Anne's Taiwan粉專

Auntie Anne’s 南港快閃店

快閃期間：即日起～2025/5/31

地點：南港環球B1 TOGO區（老蔡水煎包前）

地址：台北市南港區忠孝東路七段371號

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