薯條控暴動！內行私藏「美式手打漢堡店」出招了 期間限定「薯條吃到飽」只要89元 涮嘴神器「3種薯條」任你吃

薯條控爽嗑！實現你的薯條自由，有間超人氣「美式餐廳」特別推出期間限定「薯條吃到飽」，不論是美式粗薯、地瓜薯條，還是酥脆細薯統統不怕你吃，不分平假日且全門市都適用。

圖／樂漢堡美式餐廳粉專

號稱全台第一的美式手打漢堡店「樂漢堡美式餐廳」最新推出「薯條吃到飽」活動，即日起至5/30，活動期間每日14:00至17:00進場消費，凡內用點購任一漢堡套餐「+89元享薯條吃到飽」，且不只有單一薯條選擇，共有美式粗薯、地瓜薯條、牙籤細薯等3種涮嘴薯條，不管你是馬鈴薯派還是地瓜派，統統能滿足且無限享用。

圖／樂漢堡美式餐廳粉專

圖／樂漢堡美式餐廳粉專

「樂漢堡美式餐廳」主打各式美味手作漢堡，自製漢堡麵包與當日手打漢堡肉的講究組合，是不少漢堡控私藏愛店，更在雙北、高雄皆設有分店，「薯條吃到飽」為全門市活動，不分平假日皆適用。速食控把握難得活動，免花百元變身薯條富翁！

圖／樂漢堡美式餐廳粉專

【分店資訊】

板橋店：新北市板橋區漢生東路133號

新莊店：新北市新莊區中原東路186號

大安店：台北市大安區大安路一段223號

高雄三多：高雄市前鎮區中山二路258-2號1樓

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【營業時間】

週一至四、週日11:00-21:00

週五至六、國定假日11:00-22:00