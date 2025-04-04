摩斯漢堡必吃摘鮮綠！ 「2大新品」嚐鮮上市 限時15天「套餐99元、+5元升級咖啡」
摩斯漢堡響應世界地球日，以環境永續共好概念出發，推廣一系列蔬食系列，大力推出「摘鮮綠系列」全新成員，即日起在全台門市熱烈上市，同步祭出限時15天3大組合優惠必追。
首度問世的「摘鮮綠元氣牛肉堡」以澳洲和牛及紐西蘭草飼牛精心打造，加入現煎漢堡排、新鮮元氣蛋，再夾入新鮮奶油萵苣，搭配八種蔬果特調的蔬菜醬，口感清爽豐富，售價120元。
同時推出的「雙醬和風薯條」則以特調微辣山葵田園醬與美乃滋相結合，淋在金黃脆口薯條上，營造出濃郁又經典的日式風味，售價70元。這兩款新品在味蕾上帶給顧客全新的享受。
為迎接即將到來的世界地球日，摩斯漢堡在4月16日至4月30日期間推出限時15天的優惠活動，包含三大組合優惠，讓消費者體驗新品味的同時也享有優惠價格。其中包括「超級大麥杏鮑菇珍珠堡+大杯冰紅茶特價99元」、「摘鮮綠摩斯炸蝦堡+大杯冰紅茶特價109元」及「買早餐套餐+5元飲品升級中杯摩斯咖啡」，讓顧客享受實惠餐點兼環保。
另，即日起至4月30日止，凡於摩斯漢堡門市樂活市集消費滿600元，加碼贈MOS Café好朋友吊飾盲盒乙個；使用MOS Order APP「安心取溫馨送」獨家推出限量優惠，即日起開賣，人氣早餐「摩斯豬排堡及大杯摩斯咖啡」組，限量2,000組，買4送1優惠價440元。
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