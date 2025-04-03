攔不住千葉火鍋！新千葉火鍋「和牛、鮑魚、天使紅蝦吃到飽」只要799　享千葉火鍋「夢幻甜點+越式涮牛肉」升級必衝

被火鍋耽誤的甜點店！超人氣火鍋吃到飽「享千葉火鍋」自助甜點再升級，酥脆可頌、爆紅蛋塔到爆餡泡芙等「逾10款夢幻甜點」進駐；「新千葉火鍋」更是新推「799元頂級海陸食材吃到飽」，阿根廷天使紅蝦、九孔鮑魚、極黑和牛任你吃。

「新千葉火鍋」推出「C餐799元頂級海陸食材吃到飽」。圖／千葉火鍋提供

千葉火鍋又出大招了！被笑稱不務正業的「享千葉火鍋」華麗升級，結合傳統中式糕餅與日本和風元素，最新推出「夢幻甜點盛宴」，多款可頌系列、涮嘴蛋塔類甜點、療癒甜甜圈、泡芙和鬆餅，再到精緻小西點、焦糖烤布蕾，各式口味不論是抹茶控還是草莓控統統能滿足。

「享千葉火鍋」甜點再升級。圖／千葉火鍋提供

圖／千葉火鍋提供

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鍋物部分，即日起至5/31，加碼推出越南巷弄美食「越式涮牛肉」，喝得到以牛骨、洋蔥、八角等香料熬製的香甜湯頭，搭配現切牛肉與Q彈河粉，每一口都清爽卻又是道道地地的南洋風味。

享千葉火鍋「越式涮牛肉」。圖／千葉火鍋提供

享千葉火鍋「越式涮牛肉」。圖／千葉火鍋提供

除了「享千葉火鍋」甜點升級外，「新千葉火鍋」則推出「C餐799元頂級海陸食材吃到飽」，油花均勻的「SRF極黑和牛」、鮮甜脆口的「九孔鮑魚」，以及鮮美彈牙的「阿根廷天使紅蝦」都能無限爽嗑，堪稱最強「高CP值海陸大餐」！

圖／千葉火鍋提供