「星鰻壽司」2貫20元！新幹線壽司「一条通」拚了 4月週週「人氣品項20元」佛到月底

新幹線壽司20元！繼3月半價優惠後，新幹線壽司「一条通」於本月推出「春日小確幸」，指定「人氣品項20元」週週有，一路銅板價吃到4/28。

圖／一条通提供

不跟壽司郎、藏壽司拚！有別於迴轉壽司名店時常推出跨界聯名，新幹線壽司「一条通」不時祭出銅板價促銷吸引顧客朝聖。

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繼3月半價優惠後，「一条通」再度推出「春日小確幸」優惠，週週都有「指定品項20元」，首週4/1至4/7，「鮮蝦壽司」2貫20元（原價35元）；4/8至4/14，「可爾必思」20元（原價40元）；4/15至4/21，「箭魷壽司」2貫20元（原價35元）；最後一週4/22至4/28，「蒲燒星鰻壽司」2貫20元。

圖／一条通粉專

值得注意的是，學士、舊宗門市開幕期間不與此活動併用；特價優惠品項不提供打包服務。