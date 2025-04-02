超頂「威靈頓牛排」吃到飽！話題Buffet「法式饗宴美食節」來了 經典法菜「奢華鴨肝醬、炭烤豬肋排」千元無限爽吃
「威靈頓牛排」吃到飽！板橋話題酒店Buffet「威靈頓牛排」強勢回歸，各式經典法菜、特色佳餚與精緻甜點統統吃得到。兒童節還有期間限定「孩童免費」，再加贈小禮包的活動，歡樂開吃。
奢華法菜無限續！位於台北新板希爾頓酒店內的「悅市集全日餐廳」最新打造「法國風味饗宴美食節」，即日起至4/30，鴨肝醬佐法式麵包、薰衣草蜂蜜燻鴨胸沙拉、南法香草碳烤雞腿、法式香料炭烤豬肋排到繽紛馬卡龍、法式巧克力、千層蛋糕等一系列法式前菜、主菜與經典甜點都能吃到，更有「威靈頓牛排、威靈頓火腿」等奢華佳餚限時供應，統統不怕你吃。
內行人主攻「威靈頓牛排」於假日午晚餐供應，選用紐西蘭菲力與靈魂醬汁、帕瑪火腿融合，再以奶香酥皮包覆烤製，皮酥肉嫩超多汁；而不吃牛者若想朝聖法式特色菜品，建議可選在平日用餐，像是午餐時段供應「火焰豬腱骨及焦糖蘋果」，而晚餐則有「威靈頓火腿」限時提供，同樣能夠爽嗑，來趟味蕾的法國之旅。
餐費部分，平日週一至五午餐每人1080+10%元，週一至四晚餐1180+10%元；週五晚餐及節假日則為1380+10%元。此外，迎接兒童節，4/3至4/6，二位成人可免費攜帶一位孩童用餐，加碼再贈趣味氣球畫冊禮包乙組，特別一提的是，以上優惠需提前一日訂位喔！
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