不漲反降太佛心！ 「吉野家」超20款餐點大降價 招牌牛丼降26元超狂 熔岩起司牛丼、唐揚雞、茶碗蒸也降
不漲反降太佛心！ 知名日式連鎖牛丼品牌「吉野家」逆向操作，最新更新菜單後，全面超過20款餐點品項價格降價，其中「招牌牛丼」更從125元調降至99元，大降26元超狂。值得一提的是，在日本連鎖丼飯包含松屋、すき家（SUKIYA）都在喊漲時期，吉野家成為了三大連鎖日式丼飯中唯一不漲價的品牌，為消費者帶來一大驚喜！
吉野家以澳洲牛肉搭配特製醬汁和洋蔥聞名，其中，招牌牛丼的價格，除了小份維持89元，中份則由125元調降至99元，大份和特盛也分別降價26元；人氣品項「熔岩起司牛丼」，中份從165元調降至139元，大份和特盛也分別降價26元；而日式黑咖哩系列包含「牛肉口味、豚肉口味、雞腿排口味」，每款都降價20元，讓消費者在享用日式料理時更加實惠。
另外，其他多款餐點如鮮蔬牛丼、泡菜溫泉牛丼及日式唐揚雞飯等，也都享有20元至26元的調降，而套餐加購的「茶碗蒸、味噌湯」組合，現在也只要加50元，降價5元，帶來更划算的用餐體驗。
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