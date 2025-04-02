2025清明連假兒童節優惠！ 超商咖啡、手搖飲料、餐廳飯店超過20家美食　買一送一、組合好康追不完

2025年清明連假及兒童節連在一起，各大連鎖超商、知名餐廳和手搖飲料店紛紛推出豐富的「買一送一」優惠，例如7-Eleven、全家等超商咖啡品項、速食業者披薩、炸雞多重好康組合，還有多款手搖飲料買一送一等喝，快把握出遊時機來一趟美食之旅，好康追起來！

|超商|

● 7-ELEVEN

CITY PRIMA大杯精品美式/拿鐵。圖／7-ELEVEN提供

7-ELEVEN門市於4月2日至4月6日祭出，大杯濃萃美式買2送2，大杯濃萃拿鐵、精品拿鐵買2送1，咖啡珍珠歐蕾、冰淇淋紅茶買1送1；於4月2日至4月9日於7OPENPOINT行動隨時取推出CITY CAFE大杯美式32杯888元、大杯拿鐵22杯888元、指定冰飲(伯爵紅茶／好時可可／焙烤榛果／焦糖瑪奇朵／濃焙茶／濃抹茶拿鐵)18杯888元。

● 全家便利商店

Fami!ce霜淇淋、喝的霜淇淋、氣泡水、雪糕等多款商品享買1送1。圖／全家便利商店提供

全家便利商店門市，自4月2日起至4月8日，多品項「加10元多一杯」，包括：特大杯冰熱經典拿鐵、冰熱緞金龍金高拿鐵、特大杯冰柳橙香柚綠茶、大杯冰熱新仙女紅茶；4月3日至4月6日止，多樣商品買一送一，包含Fami!ce霜淇淋、喝的霜淇淋、FamiCollection金萱二十七、WA！COOKIES伯爵可可奶蓋雪糕、Cheers氣泡水等。

● 萊爾富

萊爾富Hi café特大杯。圖／萊爾富提供

萊爾富門市於4月2日起至4月8日，推出中杯特濃美式、中杯特濃拿鐵「買1送1」；4月2日起至4月29日，推出珍珠奶茶系列買1送1，包括：泰式珍珠奶茶/鴛鴦珍珠奶茶/波霸黑糖奶茶；同期間萊爾富APP，則有大杯特濃美式、大杯特濃拿鐵買20送20。

|手搖飲|

● 星巴克

圖／翻攝星巴克咖啡同好會(Starbucks Coffee)臉書

星巴克自4月2日起長達5個月推出清涼優惠，凡購買任一容量的限定氮氣冷萃飲品，即可享有20元優惠，品項包括經典特調、氮氣冷萃咖啡、鹹焦糖風味氮氣歐蕾、氮氣冷萃咖啡、氮氣冷萃咖啡歐蕾。

● 迷客夏

圖／迷客夏提供

兒童連假喝迷客夏可獲得驚喜優惠：一、4月2日至4月8日至迷客夏一般門市現場支付50元即可參加抽抽樂活動一次，依抽中之彩球顏色決定飲品，包括：綠球-珍珠大正紅茶拿鐵(L)、藍球-熟釀青梅綠、黃球-冰萃柳丁、紫球-蜂蜜檸檬晶凍、粉球-珍珠娜杯紅茶拿鐵(M)。

二、即日起至4月底，至迷客夏全台門市購買任1杯飲品，即贈人氣餐飲品牌餐廳兌換券，包括：石二鍋-內用愛呷肉套餐，即免費升級大菜盤、12mini-消費任一鍋物，即贈芋香貢丸乙份、品田牧場-消費任一套餐(不含豪華快樂跑車餐)，即贈串炸鮮貝乙份。另還有，即日起至5月6日，凡迷客夏購2杯中獎帶你飛，社群同步加碼，每週共抽3張機票送你去日本。

● 大苑子

圖／大苑子提供

大苑子APP於4月2日至4月5日可領取「鳳梨冰茶(大杯)或鳳梨艾波(大杯)」會員專屬優惠價65元的優惠券，憑券至門市兌換，數量有限，送完為止；4月3日至4月6日可領取「芭樂檸檬吸凍飲」買一送一優惠券，限量2400張。另外，大苑子攜手冰棒品牌「POKI百吉」，推出「愛文芒果冰棒、莓好時光雪糕」每支35元，即日起在大苑子APP上推出限時限量買一送一優惠券，總共2400支。

● CoCo都可

CoCo推出為期一週的優惠活動，品項囊括純茶、21歲輕檸烏龍等不同優惠。圖／CoCo提供

CoCo推出優惠活動，自即起至4月6日期間，購買紅/綠/青茶，任2大杯原價70元，優惠價49元。4月2日品牌好友日，粉絲線上領取優惠券，購買「21歲輕檸烏龍(L)」第2杯10元，兩杯優惠價65元。另，即起至4月22日，CoCo與UberEats獨家合作，「粉角奶茶(L)、葡萄柚果粒茶(L)」皆特價50元。

● 85℃

圖／85℃提供

兒童節和清明連假最後一天，4月6日週日好友日全台85℃門市當天推出大杯咖啡系列「第二杯享35折」優惠。

● COZY TEA御私藏

圖／COZY TEA御私藏提供

COZY TEA御私藏連假優惠活動，在自4月3日至4月6日連續四天推好康，會員使用點數79點領券購買黑糖冬瓜茶即可享「買一送一」，全台限定500份，每人限領一券、限兌換一次(免費加入會員，立即獲贈50點)。

● 康青龍

圖／康青龍提供

康青龍自即起至4月7日推出創意調飲「仙凍甘霖」，此外，歡慶兒童節連假，即日起至4月8日於Uber Eats訂購康青龍，限定4款指定飲品「仙凍黑奶茶、蜜香仙草蜜、桂花御香烏龍、大吉嶺紅茶」買一送一。

● 茶湯會

茶湯會打造玫瑰荔枝風味新品，包括「玫瑰荔枝紅」與「玫瑰荔枝愛玉四季春」。圖／茶湯會提供

茶湯會連假期間特推調茶系玫瑰荔枝風味飲品「玫瑰荔枝紅」與「玫瑰荔枝愛玉四季春」，至4月13日期間，購買玫瑰荔枝風味系列飲品任2杯，享85折優惠。

● UG樂己

圖／UG提供

UG樂己高雄巨蛋門市盛大試營運，自4月5日至4月7日，熱銷純茶「三窨十五茉」大杯買一送一，4月5日至4月18日，再加碼狂送，單筆不限金額再送品牌保冷提袋。

● 顏太煮奶茶

圖／顏太煮奶茶提供

顏太煮奶茶上架4款蕎麥茶飲品，即起至4月6日，推出「A區+B區」任選一杯89元，A區有焙香蕎麥茶、蕎麥冬瓜，B區有蕎麥拿鐵、蕎麥奶蓋，限來店購買，外送/線上平台不適用。

|餐廳|

● 必勝客

圖／必勝客提供

必勝客於即日起至4月7日限時販售盲盒披薩「盲盒芝心蛇圈圈」，搭上五款特調風味「酸、甜、辣、鹹、隱藏版」，限時販售單點只要199元。

● 肯德基

肯德基限時推出期間限定「拜拜聖筊桶」。圖／肯德基提供

肯德基自即起至4月14日特別推出「清明拜拜 肯優惠」活動，推出「清明拜拜肯優惠」，推出期間限定「拜拜聖筊桶」，內含咔啦脆雞x6、原味蛋撻x2、百事可樂(中)x2，原價596元，優惠價388元。4月1日至4月28日期間，使用肯德基「PK雙饗卡 APP」即可享「雙色轉轉QQ球」限時享買1送1優惠，兩包特價59元。

● 21風味館

圖／21風味館提供

即日起至4月30日，21風味館推出全新「丫虎桶餐」優惠價259元，內含酥炸三角骨3份、心型大雞塊2塊、紫玉Q藷1份。至6月30日前，於Yahoo奇摩購物中心全站不限金額消費，並於21Plus/Yahoo奇摩購物聯合限時線上快閃店網頁登記，即可抽21Plus風味館炸雞全年月月免費吃，共抽出12名幸運者。

● 本村炸雞

圖／本村炸雞提供

Bonchon本村炸雞限時正式推出「FREE WINGS DAY」，將於4月1日起每週一至五平日限定，3大門市每日限量50組「免費雞翅」，每人每日限領1組。

● 豪香劇院炸雞

圖／豪香劇院炸雞提供

豪香劇院炸雞自即日起至4月13日，活動現場消費滿額245元，即免費送宇宙雞翅乙份(2支)。

● 丸亀製麺

圖／翻攝丸亀製麺臉書

丸亀製麺兒童獨享「炸雞買一送一」活動，限時4月4日一天，凡親子同行到全台門市，點購𝟭～𝟭𝟭號烏龍麵，出示丸亀製麵官方Line好友或官方IG，並且有兒童在場，即可享「炸雞買一送一」優惠。

● 爭鮮

「爭鮮迴轉壽司」與「爭鮮PLUS」推出「巨無霸手卷」。圖／爭鮮提供

爭鮮因應兒童節推出巨無霸手捲，有明太子鱈場蟹風味棒手卷、鮮蝦手卷兩種口味，即日起至4月6日更推出內用點一份90元的巨無霸手卷，即贈同口味一般尺寸手卷一份。

● 藏壽司

圖／藏壽司提供

藏壽司自4月3日至4月30日，推「童享美味」復刻經典口味，包含「稻荷壽司、玉子燒、玉子燒天婦羅握壽司、炙烤味噌美乃滋鮭魚、蟹風味棒天婦羅佐甜醬油握壽司、飛魚卵軍艦、玉米沙拉軍艦、漢堡排、炙烤起司鮮蝦沙拉、酥脆赤蝦佐塔塔醬握壽司(一貫)、濃布丁、鯛魚燒霜淇淋」限時開賣。

● 串燒居酒屋柒息地

入口即化的牛五花，搭配外酥內軟、香氣濃郁的布朗尼球。圖／柒息地提供

串燒居酒屋柒息地限定推出「牛五花X布朗尼球」串燒，針對新品同步祭出5折優惠活動，即起至4月6日止，只要在IG限動或Threads留言Tag「柒息地串燒居酒4月1日特色料理」，即可以5折超殺價開吃「牛五花ｘ布朗尼球」(原價每份60元)。

● 我家牛排

我家牛排是許多人的青春回憶。圖／我家牛排粉專

我家牛排板橋遠科店歡慶開幕活動，單筆消費滿1000元即贈抽獎券乙張，週週抽出10名1000元現金抵用券，活動為期4週；此外，至4月7日前，凡姓名中有「我、家、牛、排」任一字者，活動期間出示證件至店消費即享「個人8折」。提醒需攜帶證件，且需同音同字才享活動優惠。

● 小蒙牛

圖／小蒙牛官網

小蒙牛兒童節優惠，自即日起至4月15日活動期間內，帶著小朋友來店用餐享用美味火鍋吃到飽，並完成指定貼文按讚留言分享，即可享「兒童免費優惠」，優惠適用對象為110cm至140cm兒童、且清潔費另計。

● 舞古賀MINI鍋物

圖／舞古賀MINI鍋物提供

台北、台中、高雄都有門市的「舞古賀MINI鍋物」推出好康活動，4月3日至4月6日期間只要同行者中有12歲(含)以下兒童，來店消費任一鍋物，就招待每鍋一顆新鮮雞蛋，每組最多三鍋為限，不用煩惱蛋價飆漲；另，「舞古賀鍋物專賣」高雄華榮店，春假期間親子同行吃鍋打卡，就送小朋友一支造型冰淇淋。

● COLD STONE

圖／COLD STONE提供

連假吃冰就到COLD STONE，自即日至4月6日連續五天，選購中杯以上冰淇淋，同size第二杯半價(不含脆餅/桶裝；價低者為優惠品項)。

● Mister Donut

圖／Mister Donut提供

Mister Donut連假至4月6日止，「優格貓熊甜甜圈」及「草莓兔兔甜甜圈」售價每個60元，並同步推任選9入甜甜圈即可享有299元的優惠價。

● 初鹿牧場

圖／初鹿牧場提供

初鹿牧場特推2款新品「米牛乳、雞蛋鮮奶饅頭」，已在全聯福利中心上架開賣，兒童清明四天連假，來台東初鹿牧場可愛動物們陪伴你，自4月3日到4月6日還有兒童節門票優惠，7-12歲優惠100元(原價180元)，6歲以下孩童免費入園。

|飯店|

● 台北新板希爾頓酒店

「悅．市集」全日自助餐廳。圖／台北新板希爾頓提供

台北新板希爾頓酒店「逸廊酒吧」，自4月2日至4月6日，成人攜帶兒童點選任兩杯飲品，即可獲贈兒童節特製甜點一份。另外，「悅．市集」全日自助餐廳於4月3日至4月6日期間，兩位賓客同行可免費攜帶一位兒童用餐，並贈送氣球畫冊小禮包一組。

● 福容大飯店桃園機捷A8

圖／福容大飯店桃園機捷A8提供

福容桃園機捷A8店「田園西餐廳」自即日起至4月30日期間，推出「童樂食光」活動，凡福容家會員一大一小同行用餐，115至150公分的兒童皆可免費0元用餐(需另加10%服務費)。