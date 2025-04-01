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韓式烤肉無限爽吃！ 「八色烤肉吃到飽」經典肉盤、超值韓料限店回歸 最低一人免700元

聯合新聞網／ 旅遊美食頻道 綜合報導
圖／翻攝韓國第一品牌 八色烤肉臉書
圖／翻攝韓國第一品牌 八色烤肉臉書

超值韓式烤肉無限吃回歸！ 韓國知名烤肉品牌「八色烤肉」再度引爆肉控味蕾，於去年底曾推出的期間性吃到飽活動，3月中再度宣布回歸，這回加碼開放至4/30，僅限於「台北忠孝店」限店提供服務。

圖／翻攝韓國第一品牌 八色烤肉臉書
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這一回帶來「經典入門套餐」為每人680元，提供道地韓式烤肉及多樣經典小菜，從韓式拉麵到海鮮煎餅應有盡有。而「豪奢海陸套餐」則是每人880元，不僅有經典醃製豬五花，還可品嚐高級海鮮、牛五花、牛肋條、精選肉品、鹽烤奶油蝦、牛肉炒飯等經典食材，讓你感受滿滿的豪華享受(服務費依原價10%另計)。

圖／翻攝韓國第一品牌 八色烤肉臉書
圖／翻攝韓國第一品牌 八色烤肉臉書

除了享受韓式烤肉和多樣經典韓式料理的無盡美味之外，加價299元至399元，即可升級至豪華暢飲方案，每人299元可無限品嚐韓式燒酒及馬格利酒，每人399元則能同時享受Cass啤酒和韓國燒酒與馬格利酒，共計120分鐘多重暢飲歡樂時光，快揪好友手刀預約一同來享用。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

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