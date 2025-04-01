愚人節笑著吃速食！ 麥當勞「滿福堡」全天賣、頂呱呱「莓開玩笑」、必勝客「蛇圈圈盲盒」隨機嘗
4/1愚人節真心不騙，邀大家笑著吃速食！ 麥當勞指定門市帶來「滿福堡」全天開賣、頂呱呱「莓開玩笑聯名餐」送眼鏡布、必勝客「蛇圈圈盲盒」酸甜辣鹹隨機嘗，速食控們把握時機開追！
麥當勞愚人節：澎湖馬公全日開賣「滿福堡」
過往臉書社群曾熱衷於「向xxx許願」的請願活動，曾有速食控網友們發起「向麥當勞許願滿福堡24小時販售」，沒想到這回竟然敲碗成真了，麥當勞在官網公告，4/1一日限定推出，麥當勞澎湖馬公中正餐廳限時限量推出5款滿福堡，而且是全天供應！
麥當勞澎湖馬公中正，於本日上午6:00-10:30早餐供應結束後，5款滿福堡將加長供應時間至晚上23:59，包含「滿福堡、豬肉滿福堡、豬肉滿福堡加蛋、無敵豬肉滿福堡加蛋、鮮蔬滿福堡」5種品項單點，優先滿足澎湖人的心願！
頂呱呱愚人節：聯手KlassiC.推「莓開玩笑」組合
頂呱呱與眼鏡品牌「KlassiC.」跨界合作，自4/1至4/15期間，全台頂呱呱推出「藍莓優格雪泥」及「莓開玩笑聯名餐」，聯名餐內含藍莓優格雪泥、呱呱包、原味炸雞、波浪薯條，每套原價269元，優惠價199元，藍莓優格雪泥每杯75元起。
於六間頂呱呱指定門市，包括頂呱呱忠孝旗艦店、頂呱呱西門店、頂呱呱北車微風店、頂呱呱公館店、台中頂呱呱文心秀泰店及台中頂呱呱學士店，購買「莓開玩笑聯名餐」，即可獲得「KlassiC. x 頂呱呱眼鏡布」一份，數量有限送完為止；更以頂呱呱吉祥物「Mr.TKK-阿勇」為元素，並結合視力測量表，推出聯名T-shirt、購物袋、杯墊等加碼「潮趣聯名周邊」開賣。
必勝客愚人節：「盲盒芝心蛇圈圈」特調風味
必勝客為清明節推出蛇龜合體披薩還不夠，愚人節更狂推出盲盒比薩「盲盒芝心蛇圈圈」，以隨機出餐可能嚐到：加入酸瓜醋溜醬的「酸」、使用巧克力與冰糖的「甜」、放入墨西哥辣椒的「辣」、以鹹蛋黃醬入料的「鹹」，還有「隱藏版」共5種口味。
於4/1至4/7期間，「盲盒芝心蛇圈圈」限時販售一周，盲盒口味隨機，單點販售價只要199元。
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