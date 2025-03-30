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兩餐「299元吃到飽」！台北人衝「這門市」 限時20天、每人299元 還有這分店獨家「玉米起司瀑布」免費送

聯合新聞網／ 旅遊美食頻道 綜合報導
圖／IG@2a_andylee授權、兩餐重慶店粉專
圖／IG@2a_andylee授權、兩餐重慶店粉專

兩餐「299元吃到飽」！韓式年糕火鍋吃到飽「兩餐」不時推出優惠活動，本次推出限店福利「每人299元吃到飽」全天適用；還有這間門市免費請吃「韓式玉米起司」，喜愛兩餐的粉絲有口福囉！

圖／IG@2a_andylee授權
圖／IG@2a_andylee授權

韓式年糕火鍋吃到飽「兩餐」台北重慶店推出「299元吃到飽」活動，4/1至4/20，不限時段每人用餐皆享299元優惠價（原價349元），10％清潔費另計。享用自助吧韓式炸雞炸物、魚板湯、各式年糕及蔬菜、火鍋料等無限續，記得揪上你的美食搭子，準備大口開吃！

此外，「兩餐」嘉義店則推出獨家「韓式玉米起司」免費吃，4/1至4/30，只要3人以上同行到店用餐，即贈韓國超人氣「韓式玉米起司瀑布」，牽絲起司與香甜玉米粒的完美組合，不論是搭配年糕還是炸物吃都超涮嘴。

圖／兩餐嘉義店粉專
圖／兩餐嘉義店粉專

兩餐【重慶店】限定 299元吃到飽

活動日期：2025/4/1～4/20

優惠內容：活動期間到店用餐，每人享299元優惠價吃到飽

地址：台北市大同區重慶北路171號1F（重慶家樂褔美食街1F）

營業時間：11:00-22:00

備註：優惠全天適用；消費總金額需另加10％清潔費

兩餐【嘉義店】限定 韓式玉米起司免費送

活動日期：2025/4/1～4/30

優惠內容：活動期間，3人以上同行到店用餐，即贈「韓式玉米起司瀑布」

地址：嘉義市西區博愛路二段281號1F（大潤發嘉義店1F）

營業時間：11:00-21:30

備註：用餐人數滿3人可獲贈1份，滿6人即贈2份以此類推；本活動不得再與其他優惠折扣併用

* 以上活動詳情與規則均以店家公告為準

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