帶媽媽享受49樓高空美饌！「Asia49」推出限定波士頓龍蝦饗宴
母親節將至，為摯愛的母親打造難忘的美食時光！新北最美高空餐廳Asia49亞洲料理及酒廊特別推出5/10、5/11母親節週末限定饗宴，四人共享黑椒波士頓龍蝦桌菜，結合南洋經典風味與清爽特調，帶來味覺升級的精緻饗宴。
現在即日起開放預訂，並推出超值優惠$3,766+10%，讓您以高CP值享受頂級美味，在壯麗高空美景環繞下，為母親獻上最誠摯的感謝。另Asia49坐落於新北百揚大樓49樓，擁有200坪露天花園與無敵視野，可俯瞰雙北城市天際線，遠眺台北101，為母親節聚餐增添浪漫氛圍。
除了精緻亞洲料理外，Mega50餐飲及宴會旗下的望月樓與50樓Cafe自助餐廳，亦推出多款母親節限定饗宴，包括經典粵菜桌席與豪華國際自助餐，無論是家族團聚或親子慶祝，都能找到最合適的選擇。座位有限，請即預訂，趕快帶著媽咪共度難忘的佳節時刻！
地址：新北市板橋區新站路16號 百揚大樓49F（捷運板橋站旁）
訂位專線：(02) 7705-9717。
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