帶媽媽享受49樓高空美饌！「Asia49」推出限定波士頓龍蝦饗宴

母親節將至，為摯愛的母親打造難忘的美食時光！新北最美高空餐廳Asia49亞洲料理及酒廊特別推出5/10、5/11母親節週末限定饗宴，四人共享黑椒波士頓龍蝦桌菜，結合南洋經典風味與清爽特調，帶來味覺升級的精緻饗宴。

2025-03-30 15:29