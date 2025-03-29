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2家炸雞優惠！ 豪香超澎湃「炸雞蛋糕盒888元」、德州美墨「週慶炸雞桶399元」 加碼贈兒童節薯條

聯合新聞網／ 旅遊美食頻道 綜合報導
圖／豪香劇院炸雞、德州美墨炸雞提供
圖／豪香劇院炸雞、德州美墨炸雞提供

炸雞控不可錯過！ 台北炸雞界新星豪香劇院炸雞新推出「炸雞蛋糕盒888元」超級澎湃，而北市3家德州美墨炸雞歡慶12週年推出「週慶炸雞桶399元」優惠，加碼兒童節除了推出香酥雞柳條，消費滿額就贈紐奧良薯條，揪好友連假一起開吃囉！

◎德州美墨炸雞

圖／德州美墨炸雞提供
圖／德州美墨炸雞提供

台北高評價的美式「德州美墨炸雞」，目前旗下共有天母店、京站店、微風南山店，為歡慶天母店12週年慶，祭出全門市響應首推「週慶炸雞桶」內有6塊香酥炸雞，優惠價399元；為迎接兒童節更推出的「兒童節快樂 雞柳條」，每份有10塊香酥雞柳條，優惠價360元。

圖／德州美墨炸雞提供
圖／德州美墨炸雞提供

此外，4/4兒童節當天，凡至德州美墨炸雞門市消費滿300元，並打卡加#TAG「我在美墨歡慶兒童節！」，就送一份小份的「紐奧良薯條」，大人小孩都滿足。

◎豪香劇院炸雞

台北中山區消夜美食的「豪香劇場炸雞」，店家以美式復古劇院裝潢成為特色門店，並且以獨門中式香料醃製溫體雞肉，再用高溫鎖住滿滿肉汁精華，炸出一整隻香氣逼人的炸全雞料理。

圖／豪香劇院炸雞提供
圖／豪香劇院炸雞提供

需要提前一天預定的「劇院蛋糕盒組合餐」，以浮誇美式劇院風格蛋糕外盒包裝一整隻炸全雞，加上7款獨門醬料(牛魔王辣醬、裝逼松露醬、豪香糖醋醬、鼎香麻辣醬、黃金起司醬、蜂蜜芥末醬、泰泰酸甜醬)，以及4個美式鬆餅、1份黃巨人玉米，超豐盛的組合價只要888元開吃。

圖／豪香劇院炸雞提供
圖／豪香劇院炸雞提供

連假推出應景優惠，即日起至4/13，現場消費滿額245元就「宇宙雞翅(2支)」乙份；4/14至4月底前，現場購買滿額245元，免費送「花旦豆腐」乙份。

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