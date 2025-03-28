才半年又悄悄漲價！ 「Sukiya すき家」牛肉咖哩、雙拼漲4元　超大碗多貴20元

才半年又悄悄漲價！ 日式連鎖餐廳「すき家（SUKIYA）」去年9月才漲價，近期無預警再度悄悄調漲，中碗牛肉咖哩丼從149元飆漲到153元，牛丼、泡菜牛丼等超大碗更是漲價20元，讓食客的荷包又要縮水了。業者表示，這回調漲主要受到牛肉價格持續攀升影響，進而做出相對應的調整。

日本すき家(SUKIYA 丼飯)。圖／聯合報系資料照

Sukiya不敵牛肉漲不停，去年9月曾無預警調漲價格，對於牛肉食材價格始終居高不下，業者為了保持嚴選食材的原則與品質，只好向消費者宣布菜單價格再次調整。

關於這一波調漲，以牛肉咖哩、雙拼、鰻牛丼等多款招牌菜品價格再次上漲，像是牛肉咖哩、牛肉雙拼丼等皆調漲4元，而熱熔起司牛肉咖哩中碗竟漲破200元，一碗要價203元，還有溫玉牛肉咖哩、牛肉牛燒肉雙拼丼、牛肉燒烤雞肉雙拼丼及鰻牛丼等也都調漲4元。另外，牛丼、泡菜牛丼等超大碗漲價20元外，MEGA也有10元的漲幅。