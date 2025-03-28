台北經典牛排館下半年進軍台中！ 「雅室牛排」承接THE WANG原店址 兒童節免費請吃「牛排套餐」

王品集團旗下著名牛排餐廳「THE WANG」在去年11月因租約到期而結束營業，引起許多食客震驚。然而，台北知名30年老字號牛排館「雅室牛排」，接棒宣布將於2025下半年進軍台中，接手了THE WANG的原店址，開啟全新的店面。雅室牛排應景推出超值的兒童節優惠活動，只要完成指定任務，12歲以下的小朋友有機會免費享用「牛排套餐」。

圖／雅室牛排提供

雅室牛排自1994年創立以來，成為食客心中的經典牛排館之一，目前擁有首店仁愛圓環店、大直旗艦店，以及桃園藝文店三家據點，每一間店皆提供中西融合風格美食與溫馨服務。

最新宣布，預計將於2025下半年度，雅室牛排將進軍台中七期高端餐飲區，不僅會保留經典菜色，還將推出台中限定特色料理，繼續為中部地區食客帶來高品質的用餐體驗。

圖／雅室牛排提供

為了迎接兒童節到來，雅室牛排特別準備限定餐點「2025兒童牛排套餐」，凡於4/3至4/6期間，穿著親子裝前往門市用餐，點購1,780元以上套餐，即享有12歲以下兒童免費享有兒童牛排套餐乙份，包含雅室兒童牛排、特選麵包籃、經典雅室手工布丁、柳橙汁。

加碼完成指定任務於Facebook貼文底下秀出參與活動的親子合照，現場立即贈送限量雅室牛牛髮箍乙個，統計至4/9相片按讚最多者，更將贈送雅室仟元禮券，邀親子們同樂大啖美味牛排。