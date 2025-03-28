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陳冠希開咖啡廳了！「CAFEAO」打造「藍色潮流」進駐台北民生社區，還有限定潮流周邊

聯合新聞網／ 旅遊美食特約作者 萊點特別
圖／取自CAFEAO臉書粉絲團
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知名巨星陳冠希（Edison Chen）在台灣開咖啡廳了！攜手多年好友Sky Gellatly，在台北民生社區打造全新咖啡品牌「CAFEAO」。店名結合「café」（咖啡館）與日文「ao」（藍色），象徵兩人對平衡與休憩的共同理念。整體空間設計以藍色漸層為主調，搭配模擬自然光的天花面板，營造開闊而靜謐的氛圍。開幕期間推出四款限定特調飲品，並邀請潮流品牌VANDYTHEPINK設計聯名服飾與咖啡周邊商品，為民生社區再添一處時尚與品味兼具的咖啡空間。

圖／取自CAFEAO臉書粉絲團
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圖／取自CAFEAO臉書粉絲團
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「CAFEAO」不僅是一間咖啡館，更是一個融合時尚與設計的潮流據點。店內特別與日本香氛品牌Kuumba合作，調製獨家咖啡香氣，營造沉浸式感官體驗；同時攜手知名紋身藝術家Dr. Woo與家具品牌Modernica，推出限定版Case Study側殼椅，讓咖啡文化與藝術設計相互交融。門前露台以青藍色柵欄環繞，搭配綠意盎然的民生社區街景，為顧客提供一處放慢步調、感受生活美好的角落。

圖／取自CAFEAO臉書粉絲團
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作為陳冠希在台北的首間咖啡館，「CAFEAO」完美詮釋他對潮流與生活品味的獨特見解。無論是品味特調咖啡、選購聯名單品，或是在陽光灑落的露台靜靜品嚐每日限量手作點心，都能感受到這間咖啡館獨特的時尚靈魂。營業時間為每日10:00至18:00，民生社區的咖啡愛好者與潮流迷絕對不能錯過。

圖／取自CAFEAO臉書粉絲團
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