快訊

川普汽車關稅引憂！美股早盤開低 通用挫8%、特斯拉逆勢漲2%

漢堡王拚了！火烤牛肉堡「+10元多1個」 還有「5款人氣品項」買1送1有夠佛

聯合新聞網／ 旅遊美食頻道 綜合報導
餐點示意圖。圖／漢堡王提供
餐點示意圖。圖／漢堡王提供

漢堡王幫你省！連鎖速食「漢堡王」即日起至3/31推出「火烤牛肉堡+10元多1堡」的超殺優惠，還有「5款人氣品項」買一送一，光吃漢堡還不夠，來點副食、飲料也不傷荷包。

圖／漢堡王提供
圖／漢堡王提供

「漢堡王」太懂了！物價頻漲，漢堡王聽到消費者的心聲，3/31前，到漢堡王門市買雙層、三層火烤牛肉堡，只要+10元即再多一個同品項漢堡，「雙層火烤牛肉堡」2個119元，「三層火烤牛肉堡」2個也只要149元，厚實火烤牛肉、香濃起士與爽口酸黃瓜的經典組合，雙堡開吃更滿足。

圖／漢堡王台灣粉專
圖／漢堡王台灣粉專

圖／漢堡王提供
圖／漢堡王提供

此外，即日起至3/31，還有「5款人氣品項」買一送一優惠，有小薯、小份洋蔥圈、4塊雞塊、大杯玉米濃湯及中杯飲料等選擇，最低38元起。值得注意的是，兒童樂園、機場及科技廠等門市不參與以上2個優惠活動，詳情依門市為準。

圖／漢堡王台灣粉專
圖／漢堡王台灣粉專

編輯推薦

機場 漢堡王 牛肉 薯條 買一送一 速食 銅板美食

相關新聞

兒童節連假必吃！ bb.q CHICKEN「嘿皮歡樂餐」一次嗑5種口味 12歲以下兒童「薯條免費」

連假必吃！ bb.q CHICKEN「嘿皮歡樂餐」一次嗑5種口味 12歲以下兒童「薯條免費」

漢堡王拚了！火烤牛肉堡「+10元多1個」 還有「5款人氣品項」買1送1有夠佛

漢堡王幫你省！連鎖速食「漢堡王」即日起至3/31推出「火烤牛肉堡+10元多1堡」的超殺優惠，還有「5款人氣品項」買一送一，光吃漢堡還不夠，來點副食、飲料也不傷荷包。

中崙市場4／4起限時3天「買200直接送200元」再加碼現金！必吃美食推薦1次看，碗糕肉羹牛肉麵統統有

臺北中崙市場年度最狂優惠來襲！消費者最期待的「金蛇舞春雙倍券」活動將於2025年4月4日正式開跑，限時3天，買200元送200元，再額外加碼送現金回饋，直接讓讀者至市場，將美食和生鮮一次滿足。中崙市場不僅擁有悠久歷史，更是臺北市最受歡迎的傳統市場之一，結合傳統攤販與美食廣場，吸引大量消費者前來朝聖。udn小編將帶讀者深入了解此次「金蛇舞春雙倍券」優惠活動詳情、市場必吃美食推薦，一手輕鬆掌握這場不可錯過的市場年度盛事。

名字有「鮪魚」快來！ 台北大直Buffet鮪魚季「30天免費吃到飽」大放送 加碼上班族88折優惠

30天免費吃到飽！ 名字有「鮪魚」2字 台北Buffet免費請你吃 加碼上班族88折優惠

有夠黑！德克士「黑金脆皮手槍腿」酥皮升級3.0

香酥的炸雞絕對是許多人無法抗拒的好滋味。連鎖速食「德克士」透過升級脆皮，推出全新「黑金脆皮手槍腿」，帶來味覺與視覺的多重...

忠青商行新套餐7折嘗鮮！吉豚屋「吉豚三拼」全新登場

緯豆集團旗下台式餐廳品牌「忠青商行」，主打眷村家常料理結合台式烹調手法入菜，即日起推出全新菜單，規劃三大全新系列套餐，並...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。