漢堡王拚了！火烤牛肉堡「+10元多1個」 還有「5款人氣品項」買1送1有夠佛
漢堡王幫你省！連鎖速食「漢堡王」即日起至3/31推出「火烤牛肉堡+10元多1堡」的超殺優惠，還有「5款人氣品項」買一送一，光吃漢堡還不夠，來點副食、飲料也不傷荷包。
「漢堡王」太懂了！物價頻漲，漢堡王聽到消費者的心聲，3/31前，到漢堡王門市買雙層、三層火烤牛肉堡，只要+10元即再多一個同品項漢堡，「雙層火烤牛肉堡」2個119元，「三層火烤牛肉堡」2個也只要149元，厚實火烤牛肉、香濃起士與爽口酸黃瓜的經典組合，雙堡開吃更滿足。
此外，即日起至3/31，還有「5款人氣品項」買一送一優惠，有小薯、小份洋蔥圈、4塊雞塊、大杯玉米濃湯及中杯飲料等選擇，最低38元起。值得注意的是，兒童樂園、機場及科技廠等門市不參與以上2個優惠活動，詳情依門市為準。
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