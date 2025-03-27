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兒童節連假必吃！ bb.q CHICKEN「嘿皮歡樂餐」一次嗑5種口味 12歲以下兒童「薯條免費」

聯合新聞網／ 旅遊美食頻道 綜合報導
圖／業者提供
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連假必吃！ 韓國知名連鎖炸雞品牌bb.q CHICKEN為了迎接即將到來的4月兒童連假，推出了一項令人垂涎的優惠活動，讓全家大小都能在連假期間享受美味炸雞的節慶饗宴。4/1至4/30，全台bb.q CHICKEN門市將同步推出「嘿皮歡樂餐」，不到千元就能一次品嚐到5種道地韓式炸雞口味，更加碼限時6天專屬「童樂餐」活動，爸爸媽媽們趕緊筆記下來，帶著孩子們一起免費吃炸雞薯條

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bb.q CHICKEN為了搶攻連假商機，特別推出「嘿皮歡樂餐」，內含可任選兩種口味的「半雞拼盤」1份，還有蜂蜜蒜味、起司、韓式甘醬3種超人氣口味的「去骨炸雞拼盤」、炸薯條及汽水組合，優惠價899元，物超所值是家庭連假聚餐的首選。

除了「嘿皮歡樂餐」，bb.q CHICKEN更推出了專屬於小朋友的「童樂餐」活動。於4/1至4/6期間，凡至門市內用、外帶購買「嘿皮歡樂餐」，家中有12歲以下兒童出示證件，經確認後即可再獲得一份「童樂餐」，內含小朋友熱愛的起司去骨炸雞3塊和薯條半份，為兒童節連假增添更多美味樂趣！

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必吃 薯條 連假

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