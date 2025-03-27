名字有「鮪魚」快來！ 台北大直Buffet鮪魚季「30天免費吃到飽」大放送 加碼上班族88折優惠

「鮪魚」之亂要來了嗎？ 位於台北大直的豐FOOD海陸百匯「鮪魚季」正式開跑，這次「豐FOOD鮪魚季」推出姓名優惠活動，自4/1起姓名中含有「鮪魚」兩字（需同音同字），即可享四月份30天免費吃到飽，為吃貨們帶來一場無與倫比的海陸美食盛宴！

圖／豐FOOD．海陸百匯官網

豐FOOD鮪魚季優惠，姓名全中「鮪魚」兩字，可擁有於30天內可每日選擇任一餐期，盡情品味鮮美料理；若名字中含有「ㄨㄟˇ」或「ㄩˊ」等字，即享平日四人同行一人(本人)免費，如：偉、瑋、緯、余、瑜、妤等同音字，不論您是否改名成「鮪魚」，都能在豐FOOD海陸百匯享受到豐盛饗宴。

圖／豐FOOD海陸百匯提供

豐FOOD海陸百匯每週五限定的「鮪魚現切秀」帶給顧客們更多的驚喜與樂趣，現場互動遊戲更能讓您緊密互動，更可享用多款鮪魚料理之外，超過百道的多國料理、各式酒品、無酒精飲料及哈根達斯冰淇淋，盡情滿足您對美食的需求！

圖／豐FOOD．海陸百匯官網

同一期間，內科上班族工商優惠更持續延長至四月底，只要在平日餐期出示工作證或名片，即可享有88折優惠，搭上四月份鮪魚季開跑，吃到飽控的饕客們千萬別錯過！

圖／豐FOOD．海陸百匯官網

豐FOOD海陸百匯

地址：台北市中山區植福路8號

電話：02-8502-0555