添好運「港點吃到飽」4月還有！699元「全新菜單+用餐100分鐘」 手刀卡位這四門市

添好運「點心放題」漲價了！添好運限定推出「港點吃到飽」引發搶訂潮，現在好評延長加開4月份，有全新菜單與加長用餐時間，餐費部份則小漲33元。

圖／添好運台灣粉專

添好運「港點吃到飽」4月再加開，4/7至4/30平日14:00至17:00，每日上限40位，於天母高島屋店、新店裕隆城店、台中JMall店等3間門市開跑；同一活動期間，高雄富民店則為平日11:00至17:00限定推出，分為3個用餐時段，每時段上限40位。

添好運4月放題新菜單。圖／添好運台灣粉專

值得注意的是，本次活動有部分調整，像是用餐時間延長為100分鐘，提供全新菜單，而價位則由原本666元小漲至每位699元，10%服務費另計。

目前放題活動已開放線上訂位，不開放現場候位。更多詳情以各門店公告為準。

添好運「699元點心放題」 4月活動資訊

價格：每位699元（另計10%服務費）

注意事項：用餐時間100分鐘、全新菜單；僅提供網路訂位，不開放現場候位

【天母高島屋店、新店裕隆城店、台中JMall店】

活動期間：2025/4/7～4/30 平日14:00-17:00

備註：每日上限40位

【高雄富民店】

活動期間：2025/4/7～4/30 平日11:00-17:00

用餐時段：11:00-12:40、13:00-14:40、15:00-16:40

備註：每時段上限40位