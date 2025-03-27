中崙市場4／4起限時3天「買200直接送200元」再加碼現金！必吃美食推薦1次看，碗糕肉羹牛肉麵統統有

臺北中崙市場年度最狂優惠來襲！消費者最期待的「金蛇舞春雙倍券」活動將於2025年4月4日正式開跑，限時3天，買200元送200元，再額外加碼送現金回饋，直接讓讀者至市場，將美食和生鮮一次滿足。中崙市場不僅擁有悠久歷史，更是臺北市最受歡迎的傳統市場之一，結合傳統攤販與美食廣場，吸引大量消費者前來朝聖。udn小編將帶讀者深入了解此次「金蛇舞春雙倍券」優惠活動詳情、市場必吃美食推薦，一手輕鬆掌握這場不可錯過的市場年度盛事。

圖／中崙市場提供

中崙市場4月4日起「金蛇舞春雙倍券」優惠震撼登場！現金回饋限時3天臺北市公有中崙市場推出年度超狂優惠，讓消費者用最划算的價格享受市場購物樂趣。「金蛇舞春雙倍券」活動將於2025年4月4日至4月6日限時登場，凡購買市場消費券200元，即可額外獲得200元，還可再加碼領取現金回饋。值得一提的是雙倍券數量有限售完為止，攤商禁止排隊購買票券，一人現買一份不得重複排隊。此次優惠不僅能讓民眾省荷包，更能促進市場經濟，帶動攤商買氣，讓市場熱鬧非凡。本次活動僅限3天，錯過就要再等一年！不論是日常採買還是享受市場美食，這次機會千萬別錯過！

走進中崙市場——融合傳統與現代的美食購物天堂

臺北市公有中崙市場歷史悠久，於1960年（民國49年）正式開業，當時主要是為了解決周邊攤販的營業需求。2010年（民國99年），市場進行BOT改建，攤商一度遷至臨時市場，並於同年底正式回遷至現址重新營業。現今的中崙市場結合了傳統市場的親切氛圍與現代化設施，不僅提供高品質的生鮮食材，還有多元的熟食與餐飲選擇，成為許多臺北市民的購物首選。市場內部規劃清晰，一樓主要販售蔬果、肉品、海鮮等生鮮食材，品質優良、價格實惠，許多主婦與餐廳業者都喜歡來這裡批發採購；二樓則為美食區，集結多家人氣小吃攤，供應各式臺灣經典小吃。市場內多數店家支援行動支付，購物與用餐都更加便利。

中崙市場必吃美食推薦！經典美食推薦必吃名單

來到中崙市場，怎能錯過這些超人氣美食？以下是UDN小編推薦幾家經典店家，每一口都是地道的臺灣風味！

中崙市場美食推薦一：「阿美碗糕」來自臺南道地的人氣小吃

嚴選不摻一滴水的臺灣純在來米磨成粉作基底，配料則用爆香的紅蔥頭、香菇、蝦米，加上兩片兩公分大小的瘦肉，料多、味美、口感Q彈滑順，幾乎吃過的人都會不禁深深迷上這一味。

圖／臺北市場處資料照

中崙市場美食推薦二：招牌「中崙蚵仔煎」強調夜市等級的美味

選用鮮美肥嫩的蚵仔，搭配外皮酥脆、內部軟嫩的粉漿，並淋上特製醬料，風味絕佳，是市場內最受歡迎的小吃之一。據說也必點「冠軍炒飯」，曾榮獲2016臺北傳統市場節天下第一攤冠軍炒飯大賞金賞獎。

圖／臺北市場處資料照

中崙市場美食推薦三：「欣隆肉羹」古早味肉羹湯湯頭鮮甜

肉質Q彈濃郁的高湯搭配手工製作的彈牙肉羹，每一口都是滿滿的傳統滋味，搭配米粉或油麵都十分對味。必點招牌是肉羹湯、肉羹麵、魷魚羹、魷魚羹麵和花枝羹湯、花枝羹麵。

圖／臺北市場處資料照

中崙市場美食推薦四：「蘭心手作坊」專賣天然鹽滷手工豆花

想吃一點甜甜的推薦「蘭心手作坊」，保證現做現賣。每一碗都話都是業者特別嚴選非基改黃豆，經過日夜的熬煮，也不加任何添加劑，豆花配上熱炒過後的焦糖糖水，一口接著一口。

圖／臺北市場處資料照

其他美食還包含水煎包、拉麵、割包、滷味、知高飯、鍋燒意麵、油飯與海鮮專賣店等；另外還有婆婆媽媽最愛逛的蔬果、生鮮或肉鬆等乾貨也統統在中崙市場找的到，還有機會減到划算又經濟實惠的價格喔。

圖／臺北市場處資料照

圖／臺北市場處資料照

來中崙市場感受傳統市集魅力，把握雙倍優惠與推薦美食

臺北市公有中崙市場不僅擁有豐富的歷史背景，更是臺北市區內少數仍然保有傳統風味的市場之一。此次「金蛇舞春雙倍券」活動帶來超值回饋，無論是來採購生鮮食材、品嚐美食，或是單純體驗市場的熱鬧氛圍，都能感受到臺灣市集文化的獨特魅力。

這次優惠活動僅限 2025年4月4日至4月6日，機會難得，千萬別錯過！帶著家人朋友一起來中崙市場，享受美食、挖掘優惠，一同感受這座市場的歷史底蘊與現代魅力，開啟一場味蕾與視覺的雙重饗宴吧！

臺北市公有中崙市場「金蛇舞春雙倍券」活動資訊

活動時間： 2025年4月4日（四）至4月6日（六）

票券販售： 4月4日至4月6日。10點整開始，當日數量售完為止

使用時間： 4月4日至4月15日 7:00-22:00。4月15日中午12點加碼抽現金，最大獎金新台幣$2000元

活動內容： 買200送200元，再額外加碼送現金。數量有限售完為止，攤商禁止排隊購買票券，一人現買一份不得重複排隊

市場地址： 臺北市松山區八德路三段76號

交通方式： 捷運南京復興站步行約10分