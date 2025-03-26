小心這裡有「炸」！ IKEA愚人節不整人 3大炸物享受「均一價41元」

看過來這裡有「炸」！ IKEA宜家家居最先響應一年一度愚人節(4/1)的到來，相較過往曾推出「哇沙米霜淇淋」嗆辣整人冰淇淋，今年提早宣布「這次沒有要騙人」，將於4/1-4/2限期兩天，推出炸物優惠均一價只要41元就能嚐！

IKEA宜家家居粉絲團最新消息指出「再過幾天就是一年一度的“那個日子”，先來預判你的預判...肯定會有人來IKEA 享受炸物均一價$41」，這一回提早預告不玩整人遊戲，而是IKEA瑞典餐廳祭出限時好康，於4/1至4/2限時兩天，宜家卡友限定優惠享用指定3款炸物均一價只要41元。

圖／翻攝IKEA臉書

經查看IKEA官方網站，瑞典餐廳的菜單已將優惠價掛上，指定3款炸物包含「薄脆雞翅2支原價55元、鱈魚條原價45元、薯條原價55元」，民眾將可於愚人節期間，享受炸物「均一價41元」優惠！