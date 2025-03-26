不是普通串燒！一份只要30元 全台最大連鎖「串燒居酒屋」愛搞怪 愚人節限定「牛五花ｘ布朗尼球」爆漿必吃
不只兒童節連假，4月第一天即迎來愚人節，知名「串燒居酒屋」特別為此搞怪節日推出能顛覆味蕾的震撼新組合，完成指定任務還可享半價優惠，勇於嘗試的你一定要打卡！
挑戰你的味蕾！全台最大的連鎖串燒居酒屋「柒息地」迎接愚人節，將於4/1至4/6一連六天推出限定新品「牛五花ｘ布朗尼球」，經過無數次嘗試與調整，由一代串燒界大師精心研發，油花豐富的牛五花與香濃布朗尼球疊加出豐富口感，搭配獨家烤肉神醬意外合拍，還有布朗尼球的爆漿驚喜，讓人越吃越上癮。
此外，柒息地針對新品同步祭出5折優惠活動，4/1至4/6，只要在IG限動或Threads留言Tag「柒息地串燒居酒4月1日特色料理」，即可以5折超殺價開吃「牛五花ｘ布朗尼球」（原價每份60元）。想嘗鮮挑戰的朋友記得把握時間，錯過可就要再等一年囉。
柒息地 愚人節新品「牛五花ｘ布朗尼球」
販售期間：2025/4/1～2025/4/6
販售門市：全台柒息地門市
活動內容：活動期間凡在IG限動或Threads留言Tag「柒息地串燒居酒4月1日特色料理」，可享限定新品5折（原價每份60元）
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