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不是普通串燒！一份只要30元 全台最大連鎖「串燒居酒屋」愛搞怪 愚人節限定「牛五花ｘ布朗尼球」爆漿必吃

聯合新聞網／ 旅遊美食頻道 綜合報導
圖／柒息地提供
圖／柒息地提供

不只兒童節連假，4月第一天即迎來愚人節，知名「串燒居酒屋」特別為此搞怪節日推出能顛覆味蕾的震撼新組合，完成指定任務還可享半價優惠，勇於嘗試的你一定要打卡！

配合愚人節，柒息地特別推出最強神級組合「牛五花ｘ布朗尼球」。圖／柒息地提供
配合愚人節，柒息地特別推出最強神級組合「牛五花ｘ布朗尼球」。圖／柒息地提供

挑戰你的味蕾！全台最大的連鎖串燒居酒屋「柒息地」迎接愚人節，將於4/1至4/6一連六天推出限定新品「牛五花ｘ布朗尼球」，經過無數次嘗試與調整，由一代串燒界大師精心研發，油花豐富的牛五花與香濃布朗尼球疊加出豐富口感，搭配獨家烤肉神醬意外合拍，還有布朗尼球的爆漿驚喜，讓人越吃越上癮。

愚人節限定「牛五花ｘ布朗尼球」，配合活動在IG限動或Threads留言打卡，就能以半價30元優惠開吃。圖／柒息地提供
愚人節限定「牛五花ｘ布朗尼球」，配合活動在IG限動或Threads留言打卡，就能以半價30元優惠開吃。圖／柒息地提供

此外，柒息地針對新品同步祭出5折優惠活動，4/1至4/6，只要在IG限動或Threads留言Tag「柒息地串燒居酒4月1日特色料理」，即可以5折超殺價開吃「牛五花ｘ布朗尼球」（原價每份60元）。想嘗鮮挑戰的朋友記得把握時間，錯過可就要再等一年囉。

嚴選油花豐富、入口即化的牛五花，搭配外酥內軟、香氣濃郁的布朗尼球。圖／柒息地提供
嚴選油花豐富、入口即化的牛五花，搭配外酥內軟、香氣濃郁的布朗尼球。圖／柒息地提供

柒息地 愚人節新品「牛五花ｘ布朗尼球」

販售期間：2025/4/1～2025/4/6

販售門市：全台柒息地門市

活動內容：活動期間凡在IG限動或Threads留言Tag「柒息地串燒居酒4月1日特色料理」，可享限定新品5折（原價每份60元）

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IG Threads 串燒 兒童節 居酒屋 巧克力 連假 銅板美食

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