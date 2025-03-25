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獨／連夜市名字他都記得！玄彬難忘台灣這一味

聯合報／ 記者李姿瑩／專訪
玄彬感謝台灣粉絲帶給他滿滿能量。圖／麗彤生醫提供
玄彬感謝台灣粉絲帶給他滿滿能量。圖／麗彤生醫提供

南韓男神玄彬日前來台為保健食品代言，42歲的他接受本報專訪，細數和台灣之間的回憶，雖然他平時重視飲食均衡，但提到台灣美食，玄彬還是難掩吃貨本色，眼睛發亮地一一點名他的口袋名單。

玄彬表示，他維持身材和外貌和方法沒有秘訣，全部都是靠運動加上飲食控制。只要沒有行程，他一定會安排健身、跑步，搭配健康飲食，維持出色的體能和體態。

他上次來台宣傳電影「哈爾濱」，因為行程滿檔，沒辦法去夜市大快朵頤。說到印象深刻的台灣美食，玄彬毫不猶豫地回答「小籠包」，之前吃過後深得他心。而他心心念念的夜市其實是饒河夜市和士林夜市，傳聞中必吃的胡椒餅、大腸包小腸、蚵仔煎早就令他垂涎三尺。

玄彬感嘆，現在工作實在太忙，不只來台灣沒有多餘的空閒時間，先前一直想看「那些年，我們一起追的女孩」，但他好不容易才剛拍完新戲，所以還沒空好好欣賞，等之後有多一點個人時間，會再把看片進度補上。

如果有機會，玄彬也想嘗試類似的校園愛情題材，對他來說，演員就是要盡可能呈現各種不同的面貌，讓觀眾耳目一新。

說到上次造訪台北101，玄彬稱讚101真的非常宏偉且具有象徵性，設計也相當獨特。他在101裡面舉辦電影記者會，感謝台北101幫忙一起宣傳「哈爾濱」，讓他對這棟台北地標留下相當深刻的印象。

當然玄彬最感謝的還是台灣的粉絲們，他記得當時電影院周邊聚集了滿滿的人潮，讓他既感動又感謝。可惜因為行程安排，他沒辦法跟大家有太多互動，成為比較遺憾的部分。但玄彬真切地感受到粉絲們帶來了充足的能量，讓他想發自內心地向所有人道謝。

玄彬感謝台灣粉絲帶給他滿滿能量。圖／麗彤生醫提供
玄彬感謝台灣粉絲帶給他滿滿能量。圖／麗彤生醫提供
玄彬感謝台灣粉絲帶給他滿滿能量。圖／麗彤生醫提供
玄彬感謝台灣粉絲帶給他滿滿能量。圖／麗彤生醫提供

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