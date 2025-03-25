全台最大「我家牛排」來了！板橋人衝開箱 朝聖「百道料理、手作披薩」自助吧 開幕首7日「姓名對對碰」即享8折
吃到飽控跑板橋！以Buffet聞名的連鎖牛排「我家牛排」開新店再升級，全台最大「我家牛排」插旗板橋將於4/1盛大開幕，有廣受民眾喜愛的超狂自助吧、百道料理任你吃到飽，還有開幕慶活動可享個人8折優惠！
全台最大「我家牛排」在板橋！「我家牛排」板橋遠科店預計4/1重磅開幕，不僅有消費者必朝聖的超狂豐富自助吧，還有手作披薩、百道料理統統能無限享用，各式排餐也是美味飄香，400元起就能大口吃肉超過癮。
為歡慶開幕，「我家牛排」板橋遠科店更推出開幕優惠活動，單筆消費滿1000元即贈抽獎券乙張，週週抽出10名1000元現金抵用券，活動為期4週；此外，4/1至4/7，凡姓名中有「我、家、牛、排」任一字者（需同音同字），活動期間出示證件至店消費即享「個人8折」。
特別一提的是，板橋遠科店提供線上預約，可加入官方LINE獲取最新資訊。更多活動詳情可關注FB粉絲團。
我家牛排 板橋遠科店
開幕日：2025/4/1
地址：新北市板橋區遠東路62號
營業時間：11:00-22:00（中間不休息；20:30前最後入場）
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