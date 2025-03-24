台北關店潮來襲！不只豬腳飯老店熄燈 公館「胡饕米粉湯」最後營業日曝光
熄燈潮來襲？知名連鎖米粉湯「胡饕米粉湯」貼出營業公告，公館店因租約到期，預計在3/28營業後熄燈，並提醒「集點卡與會員點數仍可於其他分店繼續使用」。
三代傳承「胡饕米粉湯」公館店在地飄香近5年半，由於租約到期，將於3/28迎來最後一個營業日，同時向顧客們的支持表達謝意。
「胡饕米粉湯」公館店在Google拿下4.1分及破千則評論，網友點評「湯頭很濃郁鮮美」、「少見的價格合理又好吃 環境也乾淨的台灣傳統小吃店」。
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