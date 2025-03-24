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台北人愛店又少一家！想吃得跑淡水　信義區高CP值「手作披薩吃到飽」要掰了

聯合新聞網／ 旅遊美食頻道 綜合報導
圖／義米蘭信義店粉專
圖／義米蘭信義店粉專

CP值吃到飽少一間！北市信義區的人氣手作披薩吃到飽「義米蘭」發布歇業公告，將於4/6正式結束營業，令人無奈嘆「又一家好店掰了」。

圖／義米蘭信義店粉專
圖／義米蘭信義店粉專

台北人又哭了！除了台北甜點吃到飽「徹思叔叔中山北咖啡廳」將停業外，位於北市信義區Att 4 fun內的「義米蘭」也宣布，因合約到期，將在4/6結束營業，未來如想用餐可至新北淡水店或台中水湳店。

「義米蘭」主打各式美味現做餐點，手作披薩、現炸雞腿和多種薯條到沙拉、湯品、飲料、冰淇淋等都吃得到，最低只要299元就能吃到飽，是不少義式料理控的愛店之一。

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CP值 冰淇淋 吃到飽 披薩 米蘭

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