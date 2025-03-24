天成文旅「華山町餐酒館」歡慶母親節！滿額送華山町下午茶餐券

迎接溫馨的母親節，天成文旅特別推出限時優惠活動！5月1日至5月11日期間，凡加入Cosmos CLUB會員，單筆消費滿3,000元，即贈價值858元＋10%服務費的「華山町餐酒館平日下午茶雙響套餐券」1張，消費滿6,000元可獲得2張，依此類推。帶媽媽共度美好時光，還能免費享受精緻下午茶，讓這個母親節更加甜蜜與難忘！

圖／天成文旅－華山町提供

本次贈送的「平日下午茶雙響套餐券」內容豐富，包括精選甜點2份、8吋薄脆披薩1份，以及咖啡或茶飲2杯，讓您與媽媽悠閒品味美食。贈券限下次消費使用，且不可與其他優惠合併，會員消費仍可累積Cosmos CLUB點數，使用期限至11月30日，千萬別錯過！

圖／天成文旅－華山町提供

此外，天成飯店集團更攜手金車噶瑪蘭威士忌，於3月17日至4月30日推出特色聯名調酒，於旗下指定餐廳酒吧限時販售，任選2款享77折優惠。推薦「鳳梨金棗古典雞尾酒」，融合鳳梨、金棗與噶瑪蘭珍選No.1單一麥芽威士忌，打造酸甜層次豐富的熱帶風味。無論是母親節聚餐或與好友小酌，都是不容錯過的極致享受！

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康